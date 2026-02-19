Проф. Румяна Коларова: Наивно е да мислиш, че вътрешен министър ще осигури честни избори, а правосъдният ще избере нов главен прокурор

Три групи министри в служебния кабинет на Андрей Гюров

В това служебно правителство жените имат по-балансирано присъствие

Ефектът от драмата "Петрохан" ще е по-ниска избирателна активност

По кадровите промени ще видим дали кабинетът ще е реваншистки или принципен

Кабинетът изглежда като заявка за сглобка Радев - ПП

Че Радев ще управлява с БСП, е ясно. Въпросът е дали ще управлява с БСП като партия, или ще управлява с актива на БСП, който е привлякъл в своите листи

- Какъв е профилът на току-що обявения служебен кабинет на Андрей Гюров, проф. Коларова? Ваши колеги вече го нарисуваха с думи като “тюрлюгювеч”, “Петрохан”, “намигване във всички посоки”, а някои депутати се усъмниха в професионалните качества на част от членовете му.

- Служебният кабинет на Гюров в никакъв случай не е тюрлюгювеч, напротив, подбран е с известна презумпция и пристрастие. Затова е важно да осмислим профила на министрите, включени в него.

Виждам в служебния кабинет “Гюров” няколко групи. Едната е на хора с политически опит като министри, които задават авторитета на този кабинет и започват мандата си с позитивна оценка. Всъщност такива трябва да бъдат министрите в един служебен кабинет. Юлиян Попов, министърът на околната среда и водите в служебния кабинет на Гюров, е типичен пример. Той беше номиниран в няколко служебни правителства и има точно профил на служебен министър.

Такива са и министрите Трайчо Трайков - на енергетиката, Сергей Игнатов - на образованието, Надежда Нейнски - на външните работи, Хасан Адемов - на труда и социалната политика. Това са хора, които не само имат политическа биография, но и престижна публична позиция, която едва ли биха жертвали.

Втората група министри в служебния кабинет са хора, които идват от неправителствения сектор. Според мен чрез тях се търси легитимация на съответното министерство и ако щете - някаква индулгенция за евентуалната неефективност на тази секторна политика. Типични примери са Стоил Цицелков и Андрей Янкулов.

Третата група са хора, които са били заместник-министри или съветници в предишни кабинети. И точно те от моя гледна точка са “сламените” хора в този кабинет. Зад тях със сигурност ще стоят силни фигури, които ако няма да диктуват, то поне ще консултират и напътстват дейността на съответния министър. През тях най-лесно ще могат да прокарват своите интереси бизнес кръгове.

Трябва да отбележим присъствието на жените в този кабинет - за разлика от предишните служебни правителства, назначавани от Радев, в които министърките бяха една или две за цвят, в кабинета на Гюров те имат балансирано присъствие.

Тепърва ще оценяваме работата на всеки един от министрите.

- Всеки анализатор поставяше акцент върху фигурата на вътрешния министър - правилно ли е толкова много да се залага на нея като гарант за честни избори?

- Съдията Емил Дечев - критик на прокуратурата и заместник- министър на правосъдието в три правителства, който сега оглави МВР, е следващ пример за човек, който има авторитет ако не на критик на управляващите, то поне на човек със значима степен на независимост от овластените. Но да се разчита, че един почтен министър на вътрешните работи може да гарантира честни избори, е точно толкова наивно, колкото да се разчита, че министър на правосъдието може да смени изпълняващия длъжността главен прокурор. Защото това не е въпрос на желание и публична декларация, а на реални правомощия, които нито министърът на правосъдието имат спрямо прокуратурата и ВСС, нито министърът на вътрешните работи има спрямо ЦИК и съставените от партийни представители секционни избирателни комисии.

С други думи, тези двама министри могат да наложат в политическия дневен ред горещите теми, но това не означава, че те могат да предприемат ефективни действия и да осъществят реформа. Просто да искаш е едно, а да можеш да го направиш реално - съвсем друго.

Разбира се, убедена съм, че през мандата на служебното правителство тези две теми ще доминират в публичното пространство, но силно се съмнявам, че служебните министри ще могат да постигнат някакви резултати в тази посока.

- Пак в името на честните избори се въвежда и нов вицепремиер, чийто пост заема Стоил Цицелков. Изненада ли е?

- Не мисля. Цицелков заедно с правосъдния министър Андрей Янкулов е от министрите, идващи от неправителствения сектор, на които се разчита, че ще дадат някакъв вид гаранции извън властта. Тъй като в България политическата класа се е превърнала в мръсна дума и всеки овластен преди или в момента буди силни негативни асоциации, хора като Стоил Цицелков могат да спечелят симпатиите на избирателите.

Не бива да подминаваме и желанието на съставящите служебния кабинет да включат и представители на ДПС, които са били критици на модела Доган и не са опетнени от участие в изпълнителната власт. Имам предвид Корман Исмаилов, който ще е министър на транспорта и съобщенията.

- Дали служебният кабинет на Андрей Гюров ще смени повсеместно всички замесени в правенето на избори?

- Такава смяна има почти при всеки служебен кабинет, който се формира от президент или от човек с политическа идентичност, различна от партиите, които до момента са управлявали. Това може да не се окаже отличителна черта на този кабинет, но може и да го определи като реваншистки. Нищо не е изключено.

Най-вече степента на кадровите промени ще ни покаже дали става дума за един реваншистки служебен кабинет, който изчегъртва, или става дума за административно-технически решения, при които кадровите замени са ограничени от управленска целесъобразност или от някакъв вид морални критерии.

- Какво да очакваме, че ще свърши този служебен кабинет освен подсигуряването на честни избори в повсеместния шок от трагедията “Петрохан”? Има важни неща, които трябва да се свършат - удължаване на бюджета. Също - да се успокои обществото.

- Удължаването на бюджета може да стане и без участието на служебния кабинет. Въпросът с успокояването е дали то ще се прояви в спад на избирателната активност. Предполагам, че при сегашната ситуация служебното правителство, макар да иска, няма как да осигури по-висока избирателна активност. А тя е основният показател, от който зависят честните избори.

- Всички социолози до този момент твърдят, че само появата на нов играч на политическия терен ще вдигне повече хора пред урните, нали така?

- По-скоро си мисля, че двата месеца, които ни делят от изборите, събитията, които ще протекат между тях, включително и казусът “Петрохан” ще намалят желанието на хората да гласуват и оттам ефектът ще е по-ниска избирателна активност.

- До момента има две социологически проучвания за нагласите на хората да гласуват - и двете определят като първа сила партия на Румен Радев, който обаче все още не е обявил коалицията, с която ще дебютира на политическия терен, нито пък познаваме неговата програма и приоритети.

- Да, но между двете изследвания има разлика в относителната тежест на вота за Румен Радев, която е близо 8%. Че коалицията, оглавена от Румен Радев, ще бъде първа политическа сила на предстоящите избори, засега е безспорно.

До момента, изглежда, има съгласие сред социолозите, че в следващия парламент най-вероятно ще влязат пет партии.

Но също така е безспорно, че публикуваните резултати са ситуационно обусловени, а днешните обстоятелства най-вероятно ще имат краткотраен ефект. Под “краткотраен” разбирам не повече от месец. Това, разбира се, не означава да не се правят социологически проучвания. Всеки резултат е от значение при определяне на стратегиите на конкуриращите се партии.

Очакванията са, че следващата вълна такива сондажи ще бъде през март. Тогава социолозите отново ще са на терен, защото Румен Радев ще обяви своята коалиция с нейната програма и водещи фигури. Тогава, предполагам, данните ще бъдат в много по-голяма степен приземени и надеждни.

- Чух по една от телевизиите ваша прогноза, че Радев вероятно ще управлява в съюз със ПП-ДБ и БСП. Какво ви дава основание да мислите така?

- Че Радев ще управлява с БСП, е ясно. Въпросът е дали ще управлява с БСП като партия, или ще управлява с актива на БСП, който е привлякъл в своите листи. В този смисъл управлението с БСП е неизбежно.

А колкото до “Продължаваме промяната”, мисля, че точно кабинетът на Андрей Гюров е заявка за сглобка между Радев и ПП. Журналистите тепърва ще трябва да идентифицират кои са министрите на Радев в кабинета, назначен от президента Илияна Йотова, защото няма как да няма министри на Радев в него.

Те могат да бъдат разпознати по два начина. Първият е ясен - ще бъдат с профил на експерти. Вторият - ако досега са участвали във властта, тяхното участие е било или като съветници, или като заместник-министри.

CV

Румяна Коларова е завършила философия със специализация социология в СУ. Специализирала в Лондон, Ню Йорк и Флоренция.

Доцент по сравнителна политология от 2009 г., ръководител на катедра "Политология" и директор на магистърска програма "Европейска интеграция".

Секретар на президента Росен Плевнелиев по връзките с гражданското общество. Министър на образованието в служебното правителство на Георги Близнашки.

Дългогодишен автор на в. "24 часа"