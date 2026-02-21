44% убедени, че шестимата от Петрохан сами са стигнали до смъртта. 35%: Мафията е (Графика)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

А 21% не вярват на нито една версия, показва допитване на 24chasa.bg сред 5316 читатели

Гибелта на Ивайло Калушев и петимата му последователи в хижата до Петрохан и в кемпера под Околчица раздели на лагери обществото както никога досега.

Затова попитахме читателите в онлайн анкета на 24chasa.bg на коя от версиите за тази трагедия са повярвали, като изброихме петте най-шумно дискутирани хипотези какво доведе до тази масова смърт. (Виж графиката.)

До вчера 5316 души гласуваха. Резултатите очертават три групи в общественото мнение.

В първата група с общ дял 43,7% мнозинството анкетирани вярват на съобщеното от полицията, че на “Петрохан” и под Околчица няма външна намеса и става дума за смърт, причинена отвътре.

Сред тях 29,9% вярват, че като участници в секта те са напуснали живота чрез ритуални убийства и самоубийства. Още 13,8 на сто в тази група се съгласяват с твърдението, че финансови проблеми и несъгласие с педофилията на лама Иво са довели до трагедията.

Със сигурност появилите се видеа и факти в хода на разследването за мистериозната смърт на тези хора по-скоро са прибавили аргументи в полза на официалната версия.

Освен че се съмняват в нея, общо 34,9% подозират външна намеса. Сред тях 31,5% смятат, че пръст имат бракониери, или мигранти, или мафия, или служби. Има и едни 3,4%, които избират отговора, че тези убийства целят дискредитиране на ПП.

Третата група от 21,4% не вярват на никого и на нищо, което чуват тук, и искат международни експерти да разнищят трагедията “Петрохан”.

