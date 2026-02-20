Завещание на седмицата: 2026-а вече ни изнерви. Но не заради еврото

Сметките за ток, цените на услугите и служебният кабинет

вече ни вълнуват по-силно

"Евро", "безобразие" и "протест" бяха трите ключови думи на 2025 година, подредени така от национално допитване. Някои политици създадоха усещане, че демокрацията е потъпкана заради отказа от референдум за приемане на европейската валута и дори предричаха масови вълнения и бунтове.

Особено бяха словоохотливи към края на годината, когато се видя, че няма връщане назад и от 1 януари от банкоматите ще излиза само евро, а ние ще трябва да свикваме с него. Но какво стана в действителност?

2026 г. наистина започна изнервено, но по съвсем други причини, нямащи нищо общо с еврото.

Вижте още във видеото