Йотова и Милотинова ще се справят, защото са от школата, при която имаше ценности и смисъл

Преди години, когато ръководех Правителствената информационна служба, а Митко Цонев беше говорител (златен период за свободата на медиите, според колегите), имаше много коментари защо кадри на БНТ влизат в политиката. Милена стана депутат, а Илияна беше директор на пресцентъра на БСП.

Сега и двете са в друга роля -президент и директор на телевизията. Убедена съм че Илияна Йотова и Милена Милотинова ще се справят, защото са от онази школа в журналистиката и политиката, при която имаше ценности и смисъл. Дано не са ги загубили. А с годините се трупа опит и мъдрост. Пък и умните жени по принцип знаят как да оправят поразиите на мъжете:)

Казвам това, гледайки едно видео, което става вайръл, на новата много млада министърка на еврофондовете... Най-голямата щета, която либералната политика нанесе на поколенията, е онази инфантилност, която е истински погром, пренесена в държавното управление. Вече го видяхме в един мандат.

Неслучайно винаги повтарям, че и в политиката, и в управлението важи правилото за чираците- започваш от ниското стъпало, за да се учиш. Не става с манталитет и опит на младши експерт да станеш вицепремиер или по-нагоре... Съгласни?

(От фейсбук)