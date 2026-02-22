Замитане на Петрохан ли е целта?

Има редица причини да смятаме, че партията или групата партии, които имат директна полза от заглушаване на темата Петрохан, секта, педофилия, държавна протекция, кинти и т.н. е коалицията борец за 121 места в парламента, коалицията на високия морал и битката за законност ПП-ДБ. Или както казва Найо „кой ви е казал че има секта?".

Дали в тази битка коалицията (която почти е на власт чрез служебното правителство) е готова да нарушава законите?

Не знам и не го твърдя, но има белези, че нещата вървят натам.

Първо. В правителството има най-малко двама ключови министри, които имат доказано пристрастие по темата.

Само ден преди своето назначаване, Христанов се разхождаше с телефончето си около Петрохан и със същата енергия, с която сега „отразява" входовете и стълбищата на Министерството на земеделието, развиваше от там конспиративни теории. Безумни и нерационални, но кой е казал, че министър Христанов е умен и рационален. Така че в правителството има поне един ярък защитник на тезата, че mafiata (може би и извънземните) са отнели животите на хората, децата и кучетата на Петрохан и Околчица.

Второ. В правителството, и то на още по-ключова роля, има министър, представител на НПО с много внушителното и квазидържавно име Антикорупционен фонд, който (като правен експерт на споменатото) е написал следния текст и го е изпратил до МВР:

„В тази връзка, бихме искали да обърнем внимание, че Сдружение НАКЗТ провежда единствена по рода си дейност в България по системен граждански мониторинг на защитени природни територии - дейност, която е от висок обществен интерес и в полза на опазване на околната среда и човешкото здраве...".

Мила меле, какво ли мислят за този текст истинските природозащитни организации, каквито в България има не една....но не живеят под чадъра на държавата и не са въоръжени до зъби, с разрешението на същата държава.

И по –нататък в текста се говори за международното признание /???/ на организацията, която по-късно ще се окаже секта и за това как потенциалното разследване на МВР би се отразило на „международно признатата" и, както вече се видя, уникална организация.

Този активист и правен експерт на това НПО, носещо гръмкото заглавие Антикорупционен фонд, понастоящем е министър на правосъдието и има доста основания да пожелае заглушаване на темата Петрохан.

И накрая. Както се казва в българското народно творчество „всяка крушка си има опашка". Така че ако силно разпространеният (засега слух), че министърът на вътрешните работи иска да разкара всички, ама всички, разследвали педофилската секта в Петрохан, се окаже верен, вече ще имаме не само намерения но и явни действия за затъмняване на разследването и заглушаване на известните вече факти.

На фона на това, единствената реакция на ППДБ, които безспорно със своите действия в продължение на години са осигурявали държавен и финансов чадър на тази секта е – искаме международно разследване.

Това от една страна активно работи за създаване на пълно недоверие към институциите в страната и то тези, занимаващи се с опазване сигурността на гражданите и обществото, но и гони важна цел – отлагане на разследването, поне докато минат изборите. Щото нали знаете, борим се за 121 честни депутати.

Не знам какво е мнението на останалите членове на кабинета по въпроса Петрохан. Силно вярвам че Гюров не е от налудните личности, които виждат в този случай ръката на дървената мафия, (Маки-таки, контрабанда) всъщност не знаем дали сектата не се е занимавала и с това (и извънземни). Не бих искала и да си помисля, че министър-председателят е поел управление и за да служи за заглушаване на истината за Петрохан.

Защото ако целта е тази информация да изтече през фонтанелата и да отиде в тунела под Петрохан, то това ще срещне съпротивата на нормалните граждани. А такива за радост има!

И какво впрочем стана с училището, което между другото се е занимавало с укриване на децата, извадени от образователната система?

