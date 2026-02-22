Нужни са гаранции, че няма да има още грешни сметки

Обещанието, че парите на хората ще бъдат върнати при всяка сгрешена сметка, е правилен ход. Ако проверките приключат навреме и хората си получат надвзетите суми бързо, ще е знак, че институциите най-после ги е грижа.

Но доверието в тях май е счупено и това е по-тежък проблем от финансовия. Обясненията, че времето е студено и ползваме повече енергия, звучат логично, но те не дават отговор защо има сгрешени сметки. Именно тези случаи накараха хората да се чувстват безсилни.

Щом част от жалбите са признати, значи проблем има. Дали е софтуерен бъг, грешка при отчитането или развален електромер - за обикновения човек това няма значение. Важното е, че му се искат пари за нещо, което той не е ползвал.

Основната задача на държавата е да разбере защо изобщо се стига до подобни ситуации и да направи така, че няма да се случат отново следващия месец.