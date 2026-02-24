Кое министерство колко тежи по ресурси и власт за 3 месеца

С най-много точки са енергетиката, земеделието, регионалното развитие, МВР и финансите

Оценката за това колко тежат всяко министерство и регулатор при служебното правителство ще я направим и съобразно самостоятелността и политическата независимост на всеки министър и регулатор. Оценката не е равна на качествата на министрите, а е сумарен резултат, на първо място, от ресурсност и правомощия на министерството или регулатора, възможност за промени за срок от 3-5 месеца и едва след това – на качества на съответния ръководител.

Най-важната позиция в България е на премиера – той не само предлага министрите, но и

назначава над 50 зам.-министри,

главния секретар на МС и още около 70 високопоставени длъжностни лица, които вземат важни решения. В допълнение ръководи и заседанията на кабинета.

Нека имаме предвид, че служебният премиер, докато е такъв, не е по-маловажен от редовния. С промените в Конституцията веднъж избран и с одобрен от президента състав на министрите той има много голяма самостоятелност. Парламентът не може да му гласува недоверие. Не зависи толкова пряко от партиен натиск. Президентът също не може да го смени. Андрей Гюров има докторска степен по икономика от Виенския университет, свързана с финансови рискове и банкови стандарти. Има опит и като политик, и в областта на банковото дело. Това съчетание му дава сериозни предимства като премиер и е отлична база за сравняване с останалите министри и регулаторите.

На премиерския пост следва да се дадат 10 точки.

Министерството на енергетиката е определено ресурсно. Министър е Трайчо Трайков , досега кмет на район “Средец” в столицата, икономист и бивш министър на икономиката и енергетиката. Това предполага да е ефективен и силен министър. Без евтина енергия няма просперираща индустрия. Тежест 7,5 точки.

Министерството на земеделието и горите е ресурсно, към което има относително големи държавни предприятия. Министърът има важна роля и при определянето на ръководителя на фонд “Земеделие”, който разпределя най-много европейски пари. Иван Христанов има имиджа на честен политик. Той е бил предприемач и бивш заместник-министър на земеделието с опит в аграрния сектор. Като такъв прояви смелост и прекрати някои нелицеприятни практики, които години наред бяха трън в очите на обществото. Следва да се дадат 7,5 точки.

На трето място по тежест следва да се класира МРРБ. Министър на регионалното развитие е Ангелина Бонева. Тя е експерт по управление на европейски инфраструктурни програми и регионална политика. Със солидно образование - има бакалавърска степен от Оксфорд, Великобритания, и магистратура “Европейски науки” от университета в Грац, Австрия. Недостатък е, че ѝ липсва достатъчно практически опит в МРРБ. Много ресурсно министерство, което контролира АПИ. Тежест на МРРБ 7 точки.

МВР е от ключово значение за провеждането на честни избори. А това е главната задача ва служебното правителство. Министърът може да смени всички шефове в МВР без главния секретар, който обаче се предлага от министъра. Той е Емил Дечев – юрист и бивш заместник-министър на правосъдието. Експерт по антикорупционни и съдебни реформи.

МВР е сложна и много специфична структура. Хич не е лесно на външен за системата човек бързо да навлезе в механизмите ѝ. Само при подходящ главен секретар комбинацията му с министъра би донесла първо място на МВР сред министерствата. Тежест 7 точки.

По принцип най-важният министър в едно правителство е министърът на финансите, ако има самостоятелност и ако може да изготви държавния бюджет. При

ограниченията да се действа с бюджета от 2025 г.

възможностите за изява не са прекомерни. Министър е Георги Клисурски – финансист с опит в публичните финанси и бюджетната политика. Страхотно образование - магистърска степен по бизнес администрация от Wharton School към Университета на Пенсилвания (САЩ) и магистърска степен по публична администрация (MPA) от Harvard Kennedy School. В допълнение - пари за много неща се осигуряват от МФ за конкретни неща, като например за извънредните избори. Следва да се дадат 6,5 точки.

На следващо място поставям КЗК. Административен орган, който бди над конкуренцията, която е от възлова важност за всяка пазарна икономика. Най-ефикасният начин в една пазарна икономика за контрол върху цените е да няма картели. Комисията е и първа инстанция по спорове за класиране в обществени поръчки. Росен Карадимов е много опитен администратор. Тежест 6 точки.

За всяка държава отбраната е от ключово значение за съществуването ѝ и за съобразяването с нея. Атанас Запрянов има летящ старт – продължава да е министър. Той е генерал от резерва, бил е и заместник-министър на отбраната. Отделиха се средства за превъоръжаване. Ще идват пари и по линия на ЕС. Следва да се оцени с 5,5 точки.

Юлиян Попов е министър на околната среда и водите. Към министерството има важни държавни структури – басейнови дирекции, РИОСВ и др. Министърът е специалист по климатични политики и устойчиво развитие с международен опит. Тежест 5,5 точки.

Следва КЕВР, която е с важни правомощия в енергийното регулиране с 5,5 точки.

Министерството на икономиката ръководи държавни предприятия. В сегашното време на войни предприятията в

отбранителната индустрия и даването на лицензи

са от съществено икономическо и политическо значение. Ирина Щонова е икономист с опит в индустриалната политика. Била е заместник-министър на икономиката и индустрията в редовното правителство на Николай Денков. Тежест 5 точки.

Министерството на транспорта е важно заради обществените поръчки, в които има и силно европейско финансиране. Но за 3-4 месеца няма сериозни възможности за изява освен смяна на шефове. Корман Исмаилов е опитен политик с добро реноме. Оценка 4,5 точки.

Министър на здравеопазването е доц. Михаил Околийски – дългогодишен представител на международни здравни организации в България и експерт по обществено здраве. Има възможност за начало на промени в здравеопазването, особено при организирането на обществените поръчки за държавните болници. Дано някой здравен министър се сети, че на България ѝ трябват 3 частни здравни каси. Тежест 4 точки.

Министърът на правосъдието е знакова фигура в цивилизованите държави. Но в България той е лишен от съществени правомощия. Не това министерство е центърът, който кове законите.

Не той, а ВСС управлява

правосъдието Остават правомощия в затворите, назначаване и преместване на нотариуси и пр. Министър Андрей Янкулов е ярка фигура с богат опит. Той е бивш прокурор, бивш зам.-министър на вътрешните работи и на правосъдието, експерт в неправителствения “Антикорупционен фонд”, адвокат. Министерството следва да се оцени с 4 точки.

Министърът на електронното управление е от съществено значение във века на изкуствения интелект. За съжаление, не са достатъчно ефективно работещите системи, които са излезли от многобройните поръчки за софтуер. Министерството е важно и за безпроблемното провеждане на изборите. Георги Шарков е изявен специалист по киберсигурност и дигитална трансформация. За съжаление, трудно ще е да се направят съществени промени и инициативи за 3-5 месеца. Тежест 4 точки.

Вицепремиерът по европейските средства трудно ще се разгърне за 3-4 и дори за 5-6 месеца. Иначе функцията му е важна. Мария Недина е експерт по тези въпроси. Тежест 2 точки.

Надежда Нейнски е много опитен и министър, и дипломат с добри постижения. Но за няколко месеца ще е обективно трудно да се разгърне. Тежест 3,5 точки.

Няма как да се промени една държава без качествено образование

А въпреки усилията на министрите в качеството на висшето ни образование има спад. Макар проф. Сергей Игнатов да е с опит като министър, трудно ще се промени нещо съществено за 3-5 месеца. На министерството следва да се дадат 3,5 точки.

Хасан Адемов е много добро попадение за социален министър. Той е лекар и дългогодишен председател на парламентарната комисия по труда и социалната политика. Трудно в това министерство има обективна възможност министърът да се разгърне за 3-5 месеца. Тежест 3 точки.

ДАНС често дублира разследващите си функции с МВР. Тя и затова беше създадена. В България често имаме навика да казваме, че всяко нещо е свързано с националната сигурност. Има утвърдени по света практики какво точно е свързано с нея. Така или иначе

ролята на ДАНС на практика е съществена

Все пак няма капацитета на МВР. Тежест 3 точки.

Министър на иновациите и растежа е Ирена Младенова – експерт по управление на иновационни проекти с опит в бизнеса. Програмата към министерството разпределя немалко европейски пари, но то преди време беше изкуствено разделено от министерството на икономиката. Тежест 2,5 точки.

Няма лошо в едно служебно правителство да има вицепремиер, който да отговаря за изборите. Той би координирал отношенията с ЦИК, МФ, МВР и други органи. Но правомощията му зависят изцяло от МС и от други министри. Тежест 2 точки, ако го има.

Найден Тодоров е бил министър на културата, диригент и директор на Софийската филхармония с международни изяви. Но министерството е със скромни възможности. Тежест 1,5 точки.

Ирена Георгиева е министър на туризма с многогодишен опит в Министерството на туризма. България има добри възможности за инициативи за развитие на планински туризъм. Бюджетът на министерството е скромен. Следва да се оцени с 1,5 точки.

Министър на младежта и спорта е Димитър Илиев. Той е многократен шампион по автомобилизъм. Бил е министър в кабинета на акад. Денков. Към министерството има неголеми държавни предприятия. Бюджетът му е скромен. Тежест 1,5 точки.