4 години война в Украйна (Графика)

Украйна отбелязва четвъртата годишнина от пълномащабното нахлуване на Русия, но перспективата за постигане на трайно прекратяване на огъня остава недостижима.

ООН е идентифицирала 55 600 жертви сред цивилното население, включително 15 000 убити. Действителните цифри вероятно са много по-високи.

Около 3,7 милиона души са разселени в Украйна и 6,9 милиона са избягали от страната.

Военни жертви (убити, ранени и изчезнали)*

Русия 1,2 милиона

Включва до 325 000 убити

Украйна 500 000 - 600 000

Включва до 140 000 убити

*Оценки за февруари 2022 г. до декември 2025 г.

От януари 2022 г. Украйна е получила около 175 милиарда долара помощ от САЩ и

197 милиарда долара от ЕС.

Оценките за следвоенното възстановяване на Украйна възлизат на 524 милиарда долара за 10 години.