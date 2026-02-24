В свят, в който подмяната на думи и факти е станала ужасяваща, нека се съгласим поне на едно нещо - русия започна тази война срещу една суверена държава и четири години по-късно продължава да убива жени, деца и мъже. И да не позволим да се забрави. Думите по-долу написах в първите часове на войната през 2022, нищо няма да променя.

Дотук ли стигнахме... Да тръгва война в Европа, да върнем бомбоубежищата в употреба, бомбоубежищата... Да напълним с кръв онова, което мислехме за история и литература. Понеже се занимавах дълго с миналото и подобни неща в един роман - никоя война с миналото и за миналото не е спечелена. Никоя война изобщо не може да бъде спечелена. Войната е срив в човешкото време, срив в човешкото изобщо. Путин поиска да върне Европа първо преди 1997-а, после преди разпада на ссср от 1989, а всъщност е искал да стигне до 1939. Винаги ли ще сме в навечерието на 1939-а? Дори часът на атаката е същият като на 1 септември. Кога едно всекидневие става (пак) история... И защо - след всичко, което вече е било. Някъде не разказахме добре. Защото много хора още харесват диктатори, тук включително.

И какво да кажа на дъщеря си довечера, след като всяка нощ ѝ обещавах, че война няма да има.

(От фейсбук)