Украйна ще надживее Русия - последната империя

Тя привикна достойно да посреща хулите, изречени с омраза и от невежество

Четири години война в Украйна... Стотици хиляди убити и осакатени... Милиони прокудени от домовете си... Десетки милиони, живеещи в страдание, тревога и очакване на най-лошото...

Украйна се бори за своята свобода, за своето оцеляване като независима и достойна нация. Срещу нея вървят въоръжени пълчища затворници, криминални престъпници, нещастници, закарани във военкоматите да подписват договори за своето унищожение.

Срещу Украйна е фашизоидният режим на една разпадаща се империя -

последната империя, оцеляла като анахронизъм от минали времена на Европа

и света, режим, който се бори за унищожението на Украйна. Целта на войната е “денацификация” на Украйна...

Какво означава това? Нацистите са очевидно в Кремъл, в академията на Дугин, в блоговете на черносотниците, рапортуващи от фронта, в казионните тв канали, където царуват лъжата и култът към смъртта...

Но Украйна не е жертва. Украйна е нация, която се бори и която побеждава. Нация, която привикна да понася огромен брой малки и големи предателства. Нация, която стои на входа на Европа с ясното съзнание, че в борбата за своята свобода

тя пази и свободата на Стария континент

Нация, която привикна достойно да посреща хулите, изречени с омраза, и хулите, изречени от невежество... Нация, която не само ще надживее империята, но ще стане “камъка - глава на ъгъла” (Матей 21:42), който “отхвърлиха зидарите” от близо и далеч. Камъкът, който ще бъде ключ към здравината за цялата конструкция на бъдеща Европа.

Империята ще се срути в прах и безвремие, а Украйна ще пребъде! Казвам го не само с вяра - казвам го със знание (колкото и претенциозно да звучи това).

Къде са днес славните империи на Европа, в които “слънцето не залязваше”? Къде са фараоните и сатрапите? Свободата не е каприз - свободата не е илюзия, свободата е смисълът на човешкото съществуване.

Не бройте, не изчислявайте с колко метра са напреднали войските на кремълския фашизоид по кървавите поля на Донбас. Не се плашете от

червените килими, които му постилат

- уж да го умилостивят. Не се и радвайте, че “силните на деня” аха - аха да се разправят с Украйна.

През 1848 г. се разбунтуваха младите нации на Европа - “Пролетта на народите”. Империите - “великите сили”, ги разгромиха. Къде са днес империите? Къде са днес Полша, Италия, къде са доброволно сдружените европейски нации...? Ако настоящето е достойно - всяко бъдеще е бъдеще на свободата. Бързо избавление ти желая, Украйна!

(От фейсбук)