Министър Юлиян Попов: Сектор "Отпадъци" е изпуснат от контрол, държавата е зарината с боклук

Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов говори пред представители на местната власт по време на събранието на Националното сдружение на общините. След края му той отговори на няколко въпроса на "24 часа".

- Г-н Попов, преди няколко дни станахте министър на околната среда и водите, а сега пред кметовете споделихте, че сте заварили министерството в много лошо състояние. Бихте ли конкретизирали?

- Става дума специално за дирекция "Отпадъци" и въобще за сектор "Отпадъци", който е в много тежко положение. Изпуснат е от контрол и е с много сериозни проблеми по отношение на липса на конкуренция, липса на прозрачност и липса на ясни процедури. Те довеждат до това държавата, от една страна, да е зарината с боклуци, но от друга страна, целият процес на рециклиране, както на битов отпадък, така и на специализирани отпадъци, да е оставен без нормален надзор и без той да се развива добре.

Това е много важен сектор, тъй като отпадъкът е изключително ценен ресурс и затова вдигането на продуктовите такси, недобрата регулация и недостатъчната прозрачност води до това, че стратегически сектори остават неработещи. Те са изключително важни за ресурсната сигурност, както на България, така и на Европейския съюз.

- Споменахте също, че европейските фондове понякога пречат на водната услуга. В кои случаи пречат?

- Пречат тогава, когато даден бенефициент разчита изцяло на европейски фондове, без да е направил сериозен и обоснован бизнес план, който да е базиран на факта, че водните услуги имат свой приход.

Този приход трябва да осигурява базата на инвестициите и на развитието, а европейските фондове по принцип трябва да са допълващи, а не основни.

Тази логика е сменена и по този начин се разпада пазарният сигнал, конкуренцията, прозрачността и фокусът на общини, на дружества е върху наличността на фондове, наличността на финансови средства, а не върху икономиката на водната услуга и целите, които трябва да изпълнява едно ВиК дружество или община.

- Редица министерства вече излязоха със своите заместници. Кои са вашите?

- Ами, засега мога да обявя само Малина Крумова, която мисля, че днеска встъпи в длъжност. А до края на седмицата ще имам още един и надявам се другата седмица ще имам още двама, защото ние имаме четири места за заместник-министри.

Сега съм в разговори с тях. Преди да бъдат назначени, не искам да ги обявявам.