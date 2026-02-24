4 години война. Какъв е българският отговор?

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Днес се навършват 4 години от руската агресия срещу Украйна. Време е да говорим не само за края на войната. А за мястото на България след нея.

Тази война не е „някъде далеч":

1️⃣ Тя е в сметките ни за ток.

2️⃣ Тя е в бюджета ни.

3️⃣ Тя е в нашето Черно море.

България трябва да има стратегически отговор.

1️⃣ Енергийна и икономическа устойчивост:

Войната показа колко опасна е зависимостта от един източник. Диверсификацията е въпрос на национална сигурност.

2️⃣ Българска отбранителна индустрия:

САЩ вече се фокусират върху Китай. Затова европейската и българската сигурност ще зависят все повече от самите нас. Вместо само купувач, можем да бъдем партньор в европейските и американски вериги за доставки за противовъздушна отбрана, дронове и боеприпаси. Европа ще увеличава военните си разходи. Ние имаме и традиции, и кадри. Ще участваме ли в тази индустриална трансформация?

3️⃣ Активна политика в Черно море:

Сигурността в Черноморския регион е Варна, Бургас, нашата търговия и нашите пристанища. Трябва да сме активен фактор в рамките на НАТО и ЕС, а не да реагираме последни.

Мирът може да е студен. Но студеният мир е по-добър от безкрайна война – ако сме готови да го използваме.

Това е реализмът в политиката: да защитим националния интерес със сила, индустрия и дългосрочна визия.

(От Фейсбук)