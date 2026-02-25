АП: Орбан залага на антиукраинско послание за преизбирането си

Изправен пред сериозни трудности в предстоящите избори, проруският премиер на Унгария се опитва да убеди избирателите, че най-голямата заплаха за страната не е икономическата стагнация – фокусът на основния му опонент, а съседна Украйна.

Виктор Орбан води агресивна медийна кампания, изпълнена с дезинформация, чието основно послание е, че унгарците трябва да откажат да се присъединят към останалата част от Европа, която подкрепя Украйна. Той твърди, че този път може да доведе страната до фалит, а ако изпрати младите хора на фронта, те може да загинат.

На билбордове в цялата страна са показани генерирани от изкуствен интелект изображения на украинския президент Володимир Зеленски, заобиколен от европейски представители, който протяга ръка, сякаш иска пари, пише в анализ АП, цитирана от БТА.

Това е доста откровена препратка към усилията на Европейския съюз да помогне финансово на Украйна и да подкрепи отбраната ѝ, след като войната навлиза в петата си година.

„Нашето послание към Брюксел: Няма да платим!", гласят финансираните с публични средства билбордове.

Ако е имало някакви съмнения, в понеделник стана ясно защо резултатът от предстоящите избори в Унгария ще има отражение извън границите на страната. Унгария блокира нов пакет от санкции на ЕС срещу Русия в отговор на прекъсването на доставките на руски петрол, които преминават през Украйна, и обеща да наложи вето на всякакви по-нататъшни проукраински политики, докато не бъдат възобновени доставките на петрол.

Орбан нерядко е сочен като най-силния съюзник на Кремъл в ЕС. Докато почти всички останали 26 държави от блока се дистанцираха от Русия, след като тя започна войната на 24 февруари 2022 г., Унгария задълбочи сътрудничеството си.

Премиерът представя отношенията си с руския президент Владимир Путин като прагматични, произтичащи от достъпа на Унгария до надеждни доставки на руски петрол и газ. Политиката на Орбан против LGBTQ+, репресиите срещу медиите и неправителствените организации и определянето на критиците му като „чуждестранни агенти" обаче доведоха до обвинения, че той следва авторитарния пример на Путин.

Орбан, който се върна на власт през 2010 г., е изправен пред най-голямото предизвикателство за властта си в изборите, насрочени за 12 април. Най-дълго управлявалият лидер в ЕС и неговата дясна партия ФИДЕС изостават в повечето независими проучвания спрямо новата конкуренция на унгарския премиер - центристкия претендент Петер Мадяр.

Мадяр, 44-годишен адвокат и бивш член на ФИДЕС, който се раздели с партията през 2024 г., е фокусирал кампанията си върху спирането на нарастващите разходи за живот, подобряването на социалните услуги и ограничаването на корупцията. Той обещава също да възстанови западната ориентация на Унгария и да укрепи демократичните институции, които са се разпаднали по време на 16-годишното управление на Орбан. Възходът на Мадяр беше подпомогнат от политически скандали, които подкопаха доверието в партията на Орбан - президентско помилване, дадено на съучастник в случай на сексуално малтретиране на деца и предизвика обществен протест, който накара президента Каталин Новак и министъра на правосъдието Юдит Варга да подадат оставка.

Губейки позиции пред Мадяр и неговата партия ТИСА, Орбан и ФИДЕС се опитаха да пренасочат общественото внимание. Те заляха страната с билбордове, финансирани от обществени средства, както и с реклами по радиото, телевизията и социалните медии. В петиция, изпратена по пощата до всеки унгарец на възраст за гласуване, се твърди, че плановете на ЕС да помогне финансово на Украйна ще доведат до икономически крах. Други реклами, платени от тайна проправителствена организация, свързана с ФИДЕС, представят Мадяр като марионетка на Зеленски и ЕС, който ще продаде страната на чуждестранни интереси и ще въвлече Унгария във войната.

Унгарските обществени медии, заедно с много частни медии, лоялни на правителството на Орбан, предано повтарят тези твърдения. Те твърдят, че Украйна иска да удължи кървавия конфликт, който е отнел живота на десетки хиляди нейни граждани, и за целта заговорничи с ЕС.

Орбан наскоро заяви, че ЕС, а не Русия, представлява най-голямата заплаха за Унгария. Той твърди, че нарастващите разходи за отбрана в цяла Европа, предизвикани от войната на Русия в Украйна и натиска от страна на САЩ за увеличаване на вноските в НАТО, са доказателство, че ЕС се подготвя за конфликт с Москва и планира насилствено да мобилизира унгарците да се сражават.

Във видеоклип, създаден с изкуствен интелект, който ФИДЕС публикува в социалните медии миналата седмица, малко момиченце пита майка на унгарски: „Мамо, кога ще се прибере татко?" В следващия кадър бащата – вързан, с превързани очи и коленичил на кално бойно поле – е застрелян в главата от войник. „Няма да позволим на други да решават съдбата на нашите семейства", казва разказвачът. „Да не рискуваме. ФИДЕС е безопасният избор."

Въпреки че някои страни от ЕС предложиха да изпратят войски в Украйна, за да наблюдават евентуално бъдещо примирие, те няма да се включват в бойни действия, а участието ще бъде доброволно, каза Андраш Рац - унгарски експерт по Русия в Германския съвет за външни отношения. Рац отбелязва, че въпреки неверните предпоставки, на които се основават много от твърденията на Орбан, ФИДЕС е печелил два пъти избори, след като всяваше страх, че политическият му опонент ще въвлече страната във война. „Те се опитват да извлекат максимална полза от това. Нямат нищо друго", казва Рац. „Популистите обикновено се опитват да си намерят враг, често въображаем, и след това предлагат защита на обществото от този враг. Украйна е идеална от тази гледна точка."

От години Орбан се опитва да попречи на усилията на ЕС да предостави финансова и военна подкрепа на Украйна и силно се противопоставя на санкциите срещу руския петрол и руските представители. Наскоро напрежението между страните се засили, след като доставките на руски петрол за Унгария бяха прекъснати. Украйна обвини за това прекъсване руски удар с безпилотен летателен апарат в края на януари, който повреди тръбопровод, а Орбан го нарече изнудване.

Миналата седмица унгарското правителството отвърна, като спря доставките на дизел за Украйна и заплаши да наложи вето върху заем от 90 милиарда евро от ЕС, предназначен за Киев. Също в понеделник то блокира двайстия пакет от европейските санкции срещу Русия. Антиукраинската кампания намери отзвук сред много унгарци, лоялни на ФИДЕС. Въпреки преднината на ТИСА в проучванията, победата на Орбан далеч не е сигурна.

Много унгарци се отнасят скептично към антиукраинските послания на Орбан. В неделя стотици унгарци и украинци, много от които бежанци, се събраха в центъра на Будапеща, за да отбележат четвъртата годишнина от руската инвазия. На път към протеста пред руското посолство, участниците носеха украински и унгарски знамена и скандираха: „Спрете Путин, спрете войната!"

Кметът либерал на Будапеща, Гергей Карачон, заяви пред Асошиейтед прес, че посланията и политиката на Орбан са „предателство не само към Украйна, но и към националните интереси на Унгария". „Надявам се, че това ще остане в историята като провалена политика, но историята ще запомни и че имаше хора, които се застъпиха за това, което е правилно", каза той.

Една от участничките в шествието беше 19-годишната студентка по ветеринарна медицина Естер Живатовска, дошла от украинския пристанищен град Одеса в Будапеща да следва. Тя каза, че билбордовете с изображението на президента на страната ѝ са смешни. „Основното послание на тези билбордове е, че Украйна ще открадне унгарски пари. Е хайде, за какво използвате тези AI изображения от унгарския бюджет? За да спечелите изборите."