57,9% от бебетата у нас родени без брак (Графика)

3936

България е 7-а в челната десетка на страните с най-високи дялове бебета, родени без брак, показва статистика.

Лидер е Колумбия с 87%, следвана от Чили, Коста Рика и Мексико, където около три четвърти от новородените са извънбрачни. Исландия догонва първите четири с над 2/3 новородени без официализирана връзка на родителите.

Норвегия, България и Португалия имат сходни резултати по този признак - около 60%, следвани на къса дистанция от Франция, Швеция и Словения.

Обратното - страната, в която почти не се раждат деца, чиито родители не са минали под венчило, е Япония - едва 2,4%. Второто място е за Турция 3,1%, а третото - за Южна Корея - 4,7%. Всяко десето бебе в Израел и Гърция е извънбрачно, такива са по около една четвърт от бебетата в Кипър, Унгария, Хърватия, Литва и Швейцария.

