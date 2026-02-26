ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сдружаване на фермерите може да донесе по-ниски цени на храните

СНИМКА: Pixabay

Има много лесен отговор на въпроса защо на българския, а и на много други европейски пазари е пълно с полски ябълки. Преди години производителите в Полша решили, че е по-добре да обединят финанси и усилия, за да изградят зимовища за тези плодове из цялата държава. Така могат да ги съхраняват дълго време.

По същия начин стоят нещата и с производителите на портокали в съседна Гърция - ако ги нямаше големите складове, никога нямаше да видим портокали през зимата.

Ние с голямо закъснение стигаме до същото прозрение, както личи от изводите от секторния анализ на Комисията за защита на конкуренцията.

Без особени резултати ще бъде борбата срещу високите търговски надценки в магазините, ако не се създадат условия производителите на храни да се сдружават помежду си, за да намалят разходите за достигане на тяхната продукция до пазара. Само така те ще могат да продават на достъпни цени.

Повече по темата четете тук.

СНИМКА: Pixabay

