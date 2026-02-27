По-честни избори? ЦИК, партиите и министрите да направят заедно 6 прости неща

Политическите сили да питат членовете на СИК, преди да ги предложат. А толкова ли е трудно да има еднотипни паравани в секциите?

Честните избори трябва да дойдат през общата работа на ЦИК, правителството и политическите партии. Няма смисъл единствено и постоянно да се говори колко ще е нечестен следващият вот.

Няколко непоискани съвета, за които изчаках да стане ясно, че няма да има обособен пост в правителството, за да не се схване като заявление за работа.

1. Нека политическите партии, макар да липсва такова писмено изискване, да поискат съгласие от хората, които предлагат за членове на секционните избирателни комисии, преди да ги предложат. Голямата част от хората са част от стари списъци от предишни избори и

не са съгласни отново да изкарват по цели нощи в секциите,

а политическите партии дори не са ги попитали дали искат да участват и на тези избори. Нека всяка партия да провери хората си, това ще намали чувствително смените в СИК в дните преди изборния ден.

2. Министерският съвет и ЦИК да влязат в разговори какъв да бъде секционният протокол. Той се прави от ЦИК, но се печата от МС. Половината от лошото впечатление от изборите идва от сложни протоколи, които са зле попълнени. Всички сме виждали

задраскванията и поправките

Това може сравнително лесно да се поправи с един нов, по-ясен протокол, който прекарва секционната комисия през всички основни действия, които трябва да направи след края на изборния ден.

3. Министерският съвет заедно с Министерството на регионалното развитие и благоустройството да направят одит както на вътрешните правила за поддръжка на базата данни, така и на самия избирателен списък. Така ще можем да потвърдим или отречем

тезата, че вътре има “мъртви души”

4. Министерството на електронното управление с помощта на ЦИК да направи един истински, публичен, навременен доклад за съответствието на машините за гласуване (въпреки че не се ползва паметта им). Той трябва да гарантира, че те няма да имат проблеми с разпечатването на разписки (бюлетините от машинно гласуване), както и да се даде обяснение каква е била причината за проблемите на предишни избори.

5. Не може да е толкова трудно в България да има еднотипни паравани за гласуване.

Направено е в цяла Африка

Може да изглежда маловажно и дори глупаво, но изборите в България не трябва да имат такъв неугледен вид.

6. “Информационно обслужване” е записано в закона като единствен преброител. Нека да излязат и да обяснят процеса и начина на работа. Да покажат мерките си за сигурност. Да поканят наблюдатели.

Доверието е най-оскъдният ресурс на предстоящите избори. То трябва да се изгради наново, с малки, но последователни стъпки.