Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите

Навремето се смяташе, че спортистите са толкова тъпи, че не стават за друго, освен да блъскат железа или да се борят. Всички им се присмиваха.

Но ако някой е слушал изказванията и интервютата на Карлос Насар, Тервел Замфиров, Малена Замфирова, Алберт Попов и останалите на церемонията за "Спортист №1" със сигурност ще обърне мнението си.

На този фон в парламента удариха дъното. Там е замязало на кръчма, и то от най-долнопробните. Използват се думи, които и на най-големия си враг не бих казал. А дори предизборната кампания не е почнала.

И след 30 и кусур години преход се оказа, че спортистите ни разсъждават доста по-разумно от политиците. На 20 години Тервел Замфиров говори по-разумно от всеки един от тях.

В парламента се наричат как ли не, а младите ни спортисти показват уважение към съперника, към всички. Това, което изчезна от политиката.

През 5 минути някой някого плюе. После се чудим защо се щурмуват сгради. Защо един уважаван адвокат като Димитър Марковски говори за булевардно и улично правосъдие. От което няма по-опасно.

В България свикнахме колкото си по-креслив, толкова повече облаги да получаваш. Интелигентността е доста по-назад.

Вероятно всичко е, за да се харесат политиците на масите. Но техният език е показателен за интелигентността на самите маси.

В крайна сметка - хора, бдете! Представяте ли си какви безумия ни очакват до 19 април? Няма Разпети петък, няма Великден. Ще се наслушаме на простотии и всякакви други идиотии.

И после ще се чудим как така пак няма да има желаещи да гласуват. Защо никой не си задава въпроса за кого? За простака ли? За обратния ли? За свинята ли? Защото, ако се слуша парламентът само такива има вътре. Интелигентни няма. Те са вече в спорта. Единствената светлина в тунела на България.

На олимпиадата сме 28-и по медали. По какво сме толкова напред в класациите? Може би единствено по инфаркти на глава от населението.

Да живее българският спорт, единственият, който вкарва разум и интелигентност в хаоса и обидите на политическия ни живот!