След интервюто, което дадох за „Лице в лице", се учудих на реакциите, много от тях генерирани от ботове и анонимки, срещу моята защита на гражданските организации.

Атаката срещу гражданския сектор е симптом на зараждащ се авторитаризъм. Вероятно някои хора не си дават сметка какво означава „неправителствена организация". Религиозните организации са неправителствени. Профсъюзите също. Гражданските групи, които чистеха отпадъците в София, асоциациите на етажната собственост и много други, също.

Атаката срещу тях е атака срещу демокрацията, човешките права и Конституцията.

Опитът за одържавяване на неправителствения сектор е неграмотен порив към неправомерно и корупционно завладяване на властта чрез потискане на гражданския контрол.

Фашизмът не е започнал с газовите камери, а с потискане на гражданската енергия. Комунизмът съсипа България, защото унищожи разногласието, конкуренцията и гражданската инициатива.

Не допускайте носталгията по нещо, което вероятно не помните и не познавате, да прогони мислещите хора от България.

От Фейсбук.