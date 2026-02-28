Как Мосад следи и влияе на кризата в Иран от сенките?

Докато Израел и САЩ извършват съвместни удари срещу Иран, около дейността на израелското разузнаване Мосад цари пълна тишина. За разлика от операцията през юни 2025 г., когато службата публично разпространи видеа за ролята си в отслабването на иранската противовъздушна отбрана, ядрената програма, балистичните ракети и елиминирането на високопоставени фигури, сега няма официални изявления или потвърждения за дейността ѝ.

Всички стандартни канали на Мосад са в пълна радиомълчание. Това поражда въпроси сред наблюдателите дали службата действа по-скрито, или настоящата ѝ роля е различна — например фокусирана върху разузнавателни операции, киберсигурност или подпомагане на иранските граждани в протестни действия срещу режима.

В книгата си „The Sword of Freedom" бившият директор на Мосад Йоси Коен разкрива подробности около операцията от 2018 г., при която Израел успя да изземе тайния ядрен архив на Иран. Според него успехът не се дължи на едно-единствено „златно" разузнавателно попадение, а на сложна комбинация от различни методи: проследяване на хората, замесени в транспортирането на архивите; наблюдение и следене на контейнерите и камионите, пренасящи ги; прихващане на комуникации; както и шпионаж над обектите както от въздуха, така и на терен.

Операцията е била ускорена, след като Мосад разкрива плановете на Иран да премести материалите за трети път. В същото време решението за реализация на мисията е било временно забавено с 24 часа, тъй като командирът на терена е преценил, че това е тактически правилният ход. Освен стратегическите елементи, агентите са се сблъсквали с охранителни кучета и са наблюдавали околните сгради, за да предотвратят изненадваща външна намеса.

През юни 2025 г. Мосад, съвместно с военното разузнаване на Израел (AMAN), е бил в центъра на ликвидирането на повечето висши ирански военни и около дузина ядрени учени. Службата е участвала активно и в идентифицирането на цели, свързани с ядрената програма и балистичните ракети на Иран, макар че самите удари са били нанесени от израелските военновъздушни сили, пише The Jerusalem Post.

По данни от онзи период Мосад е използвал стотици агенти и различни средства — от човешки източници на терен, дистанционно управлявани оръжия, монтирани на стандартни превозни средства, до дистанционно управлявани дронове. След края на операцията директорът на Мосад Давид Барнеа каза пред агентите: „Ще продължим да бъдем там, както сме били досега."

Полуофициални канали, свързвани с Мосад, дори призоваха иранците към протести и увериха демонстрантите, че ще получат подкрепа от разузнавателната служба.

Какво точно прави Мосад в момента остава неизвестно. Вероятно агенти на службата действат зад кулисите както в разузнавателен, така и в оперативен аспект — дали чрез подпомагане на цивилни действия срещу режима, чрез кибероперации или по-скрити военни мисии. Въпреки липсата на публични данни, малцина се съмняват, че Мосад е сред централните играчи в настоящите събития и остава в „око на бурята".