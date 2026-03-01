Българите можем!

"Спортист на годината" - щастлив съм, че спортисти и журналисти отново са семейство. Щастлив съм, че истинските семейства на страхотните ни атлети заслужено бяха с главна роля на церемонията. Дотолкова открояваща се, че на финала и президентът на България Илияна Йотова в речта си да призове за аплодисменти за семействата, изграждащи шампиони.

Най-тежка, напоена със златни сълзи, беше новата категория "Вечен №1" - шампионска статуетка вече ще се връчва и на семействата на великаните на българския спорт, които отлитат от нас, за да напомнят от небето, че "Господ е българин". А от предишнтата церемония ни напуснаха Норайр Нурикян, Боян Радев и Димитър Пенев... За тях - никога мълчание. Аплодисменти, за да ни чуят и там, горе. Да усетят близките им най-високото признание - нямаше по-важна отговорност. Да видиш как над мъката от огромната загуба сред сълзите някак си проправя път усмивка... Как тя заживява в блясъка на детските очи на внуците, на всички горди наследници на великаните.... Плачеш и се усмихваш и ти...

Защото наследството на вечните шампиони е общо. Трябва да го пазим. И да му помагаме да живее в бъдещето. За да имаме бъдеще.

За прекрасните български спортисти е ясно едно и трябва да го чуват всекидневно: "Бъдещето е ваше!" Въпреки всичко и всички. Въпреки винаги появяващата се "външна подкрепа" предимно за снимки с медалите ви, вместо за снимки с потта ви на фона на "условията", в които ставате шампиони. Но заради онази вътрешна подкрепа, която имате от семейства, близки, треньори и хора, за които развитието на вашия спорт е мисия на сърцето, а не повод за снимка.

Да, уникални български момичета и момчета, бъдещето е ваше!

Средната възраст на топ 10 за 2025 г. е 21,8 г. А в подножието на златната десетка имаме уникати като 16-годишната Малена.

Волейболният ни отбор за мъже беше най-младият на световното първенство. А девойките - европейски, световни, дали не им остана само да пораснат до олимпийски шампионки?

А как само започна 2026 г.?! За Тервел, за Лора, за Божидар, за бадминтонистките ни... За България!

Другото, което не трябва да спираме да повтаряме, са думите, подхванати от Радо Янков, които ще бъдат изричани все по-често от наследниците му. Но, както каза и самият Радо: "И аз няма да им се давам!"

Затова, независимо от възраст и условия, представители на най-успешното ни външно министерство (това на българските спортисти), не се давайте! И продължавайте да заявявате гордо на света: БЪЛГАРИТЕ МОЖЕМ!

***

Благодаря на всички вдъхновители, писали златната история на българския спорт. И на всеки един, който помогна отново да покажем нужното уважение на българските спортисти!

(От фейсбук)