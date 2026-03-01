Хаменей е ликвидиран. Следва радиомълчание от симпатизантите на Путин

Хаменей е ликвидиран. Сега предстоят часове на "радиомълчание" за онази специфична родна общественост, която подкрепя Путин, който избива невинни хора в Украйна, но реве гороломно срещу САЩ, защото ликвидират кръволоците от един примитивен ислямистки режим. Снощи те посрещнаха изявленията на президента Тръмп и на израелския премиер Нетаняху, които обявиха смъртта на аятолаха, с типичното невежествено "не им вярваме", с което "разследват" и престъпленията в Петрохан. А по-изтънчените се произнесоха в стил "Нешка нема грешка": "това е лъжа и психологическа война, аятолахът сега ги почва, всичко е по план".

Когато иранската държавна телевизия рано тази сутрин официално потвърди, че Хаменей е загинал, с типичната клавиатурна петроханщина, с която се произнася по всичко, от което нищо не разбира, все едно дава акъл как да се претака зелето на балкона, същият манталитет тиражира глупотевината: "е, как по телевизията, той, аятолахът, да не е луд да си издаде местоположението на телевизията".

Като се събудят днес, ще вникнат постепенно, че поредната им "експертиза" е отишла при предишните. И ще настане "радиомълчанието", докато не им пуснат лесно смилаемо обяснение защо Путин не се е намесил да защити своя стратегически съюзник, с който го дели един хвърлей Каспийско море и защо "хамериканците" пак се разпореждат по света под немия поглед на Русия, Китай и целокупния БРИКС, при положение, че на клавиатурните "геополитици" им е казано, че вече има нов ред с "три империи" и сфери на влияние, и че Русия е глобална сила, от която всички треперят, понеже имат "Орешник" (нищо, че повече от четири години не може да превземе петнайсет села в Донбас). И като им дадат това обяснение подир обед, пак ще налазят фейса с кикотещи емотикони и "експертиза" от геополитиката до Петрохан и обратно. До следващото радиомъчание.