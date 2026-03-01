Какво означава смъртта на върховния лидер на Иран

Президентът Доналд Тръмп заложи огромен риск, като започна масивна въздушна атака срещу Иран, въпреки че не направи много, за да подготви американците за нова война в Близкия изток с огромни рискове и години на бъдещи последици.

Но смъртта на иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей открива сценарий, в който бруталният ислямистки режим на Техеран е свален, слагайки край на десетилетия репресии, довели до разстрел на хиляди цивилни по улиците през декември и януари, пише Си Ен Ен.

„Това е най-големият шанс за иранския народ да си върне страната", написа Тръмп в Truth Social, след като подкрепи по-ранни израелски съобщения, че Хаменей, когото той определи като „един от най-злите хора в историята", е бил убит при въздушен удар.

Падението на Хаменей - наследникът на аятолах Рухолах Хомейни, подстрекателят на иранската революция от 1979 г. - беше потвърдено от иранските държавни медии. Това е сеизмично политическо събитие в иранската история. И то заплашва властта на твърдолинейните ислямисти, които превърнаха Иран в безмилостна теократична диктатура.

Това също така добавя неотложност към един от най-критичните въпроси, повдигнати от нападението на Тръмп: Ще отприщи ли отстраняването на висши лидери порой от институционални реформи или ще отключи неконтролируеми политически сили, които биха задълбочили репресиите и биха разкъсали страната?

Тръмп заяви пред NBC, че атаките са „нанесли огромни щети".

„В един момент ще ми се обадят, за да ме питат кого бих искал (за лидер)", каза Тръмп. Той добави: „Само съм малко саркастичен, когато го казвам."

Никой не е нужно да му се напомня за коварните възможности на чуждестранни войни, които започват с шокиращо насилие, но могат да се разкрият катастрофално. Мнозина ще възприемат импулсивната атака на Тръмп като безразсъдна грешка. Неговите критици в Конгреса вече остро критикуват това, което виждат като едностранна, незаконна и противоконституционна война, която се подиграва с демокрацията.

Иранските контраатаки срещу американските съюзници в Бахрейн и Катар - и гледката на ирански дрон, разбил се в луксозен хотел в туристическа зона на Дубай - подчертаха потенциала залогът му да излезе извън контрол.

Но докато Близкият изток обикновено разрушава предубежденията на външните хора, възможно е историята в крайна сметка да запомни Тръмп като спасител на иранците.

Комбинираната американско-израелска атака, предприета от Израел, и огромна американска военноморска армада рано в събота е най-значимият обрат в ожесточената 47-годишна конфронтация с ислямския клерикален режим. Изглежда, че това слага край на дипломатическия стремеж на Тръмп за сделка с Иран, който сега изглежда като хитрост, тъй като се събира страховита американска сила.

Мимолетните публични аргументи на Тръмп преди ударите бяха непълни и противоречиви. Той например настояваше, че вече е „унищожил" ядрените съоръжения на Иран , което представляваше ключова обосновка за атаката в събота.

Твърденията му, че ядрената програма и ракетите с голям обсег представляват непосредствен риск за Съединените щати, са преувеличени и противоречат на оценките на американското разузнаване, съобщени от CNN. Президентът дори сякаш публично призна, че заплахите не са толкова непосредствени, че да оправдаят незабавни действия на САЩ. „Правим това не засега. Правим това за бъдещето", каза Тръмп във видеоклип, разпространен от курорта му Мар-а-Лаго във Флорида рано в събота.

Но това е поредната американска операция, основана на съмнителни твърдения за непосредствена заплаха за националната сигурност. В нея се напомня за войната, водена под фалшиви претенции в Ирак, която унищожи втория мандат на президента Джордж У. Буш. И ще отчужди Тръмп от сектори на собственото му движение MAGA.

„Винаги е лъжа и винаги е „Америка е последна", написа бившата съюзничка на Тръмп Марджъри Тейлър Грийн в X. „Но този път се усеща като най-лошото предателство, защото идва от самия човек..., за когото всички вярвахме, че е различен и не каза нищо повече."

САЩ и техните съюзници отдавна се опитват да осуетят стремежа на Иран към ядрени оръжия. Те също така са фиксирани върху неговите ракети с голям обсег и мрежата от прокси терористични организации, които го превърнаха в пагубна регионална сила.

Но ако кризисна точка не беше достигната, защо Тръмп действа сега?

Новото измерение в противопоставянето между САЩ и Иран е слабостта на режима в Техеран. Това създаде възможност, която САЩ и Израел биха могли да съжаляват, че са пропуснали, ако не предприемат действия.

Иран е обзет от все по-дълбоки политически сътресения. Процесът на наследяване на Хаменей е непрозрачен. Иранците са гладни и отчаяни след десетилетия на железни репресии. Икономиката е раздробена от международни санкции и прекъсване на най-основните услуги, като например разпределението на храна и вода. Израелските атаки нанесоха удар на регионални марионетки като Хамас и Хизбула, които някога бяха застраховка срещу действията на САЩ и Израел.

Въпреки че Иран предприе плашещи контраатаки, като изстреля ракети срещу Израел и съюзниците на САЩ в Персийския залив, потенциалната цена на усилията на САЩ да унищожат режима сега е може би по-ниска от всякога.

Когато в посланието си Тръмп призова иранците да се разбунтуват срещу правителството си, той се опита да използва тези политически фактори, за да катализира промяната.

„Факторът, който очевидно изглежда се е променил, е нивото на омраза, което иранците изпитват към режима, предвид клането, което се случи през януари", каза Алекс Ватанка, старши сътрудник в Института за Близкия изток. „Така че, ако седите в Белия дом или ако седите в Йерусалим, гледате на това като на прозорец от възможности. Режимът е слаб. Не става въпрос само за санкциите... а за факта, че те направиха това, което направиха, и продължиха да избиват собствения си народ, и това създава прозорец от възможности."

Президентът също трябваше да спаси себе си. Многократните му предупреждения, че САЩ ще защитят протестиращите в Иран по време на неотдавнашните протести, означаваха, че бездействието рискува да задълбочи репресиите на Техеран и да разбие собствения му авторитет. И той не крие, че е мотивиран от жажда за отмъщение. Той често е предупреждавал, че Иран е пропит с кръвта на американците след години на терористични атаки и убийствата на американски войници от подкрепяните от Техеран милиции по време на окупацията на Ирак.

И Тръмп, повече от повечето си съвременни предшественици, е очарован от безмилостното прилагане на американската военна мощ.

Главнокомандващ, наближаващ 80-годишна възраст, е и човек, който бърза. Шансът да бъде президентът, решил иранската загадка, измъчваща всеки негов предшественик след Джими Картър, сигурно е бил дразнещ. Но неговата високомерност ще остави наследството му осъдено от историята, ако е направил лош залог.

Тръмп не просто е ангажирал Съединените щати със свалянето на чуждо правителство. Той се опитва да сложи край на революция - процес, на който ще му е трудно да повлияе, особено при липса на американски сухопътни войски.

Сенатор Джак Рийд, най-високопоставеният демократ в Комисията по въоръжените сили, предупреди за „последици, които ще надживеят това президентство".

„Противно на ясните желания на американския народ, президентът Тръмп тласна нашата нация към голяма война с Иран – война, за която никога не е правил аргументи, никога не е търсил разрешение от Конгреса и за която няма крайна цел", заяви Рийд в изявление.

Няколко ключови фактора ще оформят конфликта в краткосрочен план.

- Ще успеят ли ударите на САЩ и Израел да премахнат най-високото ниво на иранските лидери?

- Сега, след като Хаменей е мъртъв, ще се вслушат ли иранците в призива на Тръмп да излязат на улицата, да превземат страната си и да сложат край на задушаващата хватка на Ислямската революция?

- Възможността за регионален пожар остава остра. Но дали първоначалните репресии на Иран – които бяха тревожни, но ограничени – издават намален капацитет или желание да се запазят резервни варианти?

- Погледите скоро ще се обърнат към издръжливостта на Тръмп. Президентът цени бързите победи; той е умел в разрушаването на нещата, но е показал по-малък капацитет да изгради нещо на тяхно място. В събота обаче той заяви пред Axios, че е готов да продължи курса, ако е необходимо. „Мога да продължа напред и да поема цялото нещо или да го приключа за два-три дни и да кажа на иранците: „Ще се видим отново след няколко години, ако започнете да възстановявате (ядрените съоръжения)."

- Вътрешната реакция на хода на Тръмп също ще бъде важна. Той е обременен с най-ниския си рейтинг на одобрение преди междинните избори през ноември. Анкетите показват, че мнозинството от американците смятат, че той не споделя техните приоритети.