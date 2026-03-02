Домът е крепост, но не бива да закрепостява

За англичанина неговият дом е неговата крепост. Но 26% от британците, които не притежават собствено жилище, хич нямат намерение да се закрепостяват чрез теглене на ипотечен кредит, който да изплащат десетилетия. Друг начин да купиш жилище при сегашните цени на имотите, уви, няма - британецът трябва да работи над 7 години само за първоначалната вноска.

Тази омраза към закрепостяването е особено валидна за младите хора от поколението Z. Които на всичко отгоре искат и да са мобилни и гъвкави – дори да получават достатъчно висока заплата, кариерата им в един момент може да ги отведе на другия край на света и пак да се наложи да живеят под наем.

Свят, в който хората могат да инвестират, започвайки с малки суми, и то чрез мобилни приложения, ще направи мантрата Вложи парите си в имот, за да не ги изяде инфлацията голяма отживелица. Особено в ситуация, в която инфлацията е едва 3%, а имотите поскъпват с 15%.

Материала по темата прочетете тук.