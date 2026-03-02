З март освен свещена дата е и разбиране за общност

Националният празник е ден, в който обществото подсилва онова, което се страхува да не изгуби

В навечерието на 3 март цел на изследването на “Тренд” е не просто да покаже данни, а усещане. Усещане за народ, който ясно знае кой е, но се пита какво го чака утре.

Данните са красноречиви - огромното мнозинство от българските граждани се възприемат преди всичко като българи – 83%. Европейската, балканската или “гражданин на света” идентичност остават на заден план. Въпреки отворените граници и глобалната свързаност националната принадлежност продължава да бъде най-важната рамка, чрез която българите се самоопределят. Още по-интересно е, че принадлежността се преживява не абстрактно, а конкретно – и през държавата, но и през местното - значителна част от хората поставят на второ място своя град или село и техния регион. Това съвсем не означава, че българинът не се чувства част от света - чувства се, но

не чрез разтваряне в него, а чрез вкореняване

Когато хората обясняват какво ни прави един народ, централни се оказват традициите, историята и езикът. Това е класическа културно-историческа дефиниция на нацията – общност на паметта и символите. Националната идентичност не се мисли като административна конструкция, а като културна приемственост.

И в този смисъл 3 март не е просто историческа дата, а самото разбиране за общност. Именно това показват и други данни, а именно, че най-силната връзка с културата се преживява именно в националните празници. Това превръща и 3 март в ключов ритуал на колективна принадлежност. Празникът не е само официален акт - той е социален механизъм за поддържане на чувството за общност.

И тук се появява големият контраст. Макар идентичността да изглежда стабилна, мнозинството от българите смятат, че тя е застрашена – 60% от българските граждани споделят това мнение. Това усещане за уязвимост съществува паралелно със силното самоопределяне. С други думи – хората знаят кои са, но не са сигурни дали това “кои сме” ще се запази.

Този страх се отразява и в прогнозите за бъдещето. Най-голямата група (37%) очакват адаптация – културата ще се променя, но да остане разпознаваема. В същото време част от обществото допуска, че ще се загуби под влиянието на глобализацията или ще оцелее само в малки общности.

В този контекст 3 март придобива още по-дълбок смисъл. Той не е просто спомен за Освобождението, а символ на историческа устойчивост.

Данните показват общество, което продължава да се саморазпознава, да се съпреживява като нация чрез езика, традицията и общата памет, но изпитва тревога дали тази културна тъкан ще издържи на натиска на времето. Така националният празник се оказва ден, в който обществото подсилва онова, което се страхува да не изгуби.

И може би точно това е най-важният извод: българската идентичност не е разколебана, но е чувствителна. Тя не е разпадната, но е тревожна. Но когато една общност празнува историята си, тя всъщност заявява желание за бъдеще.