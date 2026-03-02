Само в "24 часа" на 2 март: Тръмп "приспал" Иран за атаката с уикенд до Флорида

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тръмп "приспал" Иран за атаката с уикенд до Флорида, Саудитска Арабия и Израел го притискали да удари

Как президентът и главнокомандващ на въоръжените ни сили Илияна Йотова и правителството координират действията по евакуирането на българите, заварени в размирните райони и блокирани на летища

Служебната власт с 50 светкавични рокади, но май този път болниците са извън списъка с важни за овладяване постове

Горди сме с успешната зимна олимпиада, но БОК за 20 г. отстъпи от всички позиции в спорта - интервю с Весела Лечева, председател на Българския олимпийски комитет

Кои плодове и зеленчуци са със същите цени, но в евро

"Българин да се наричам" е най-важното за 83% - проучване на "Тренд"

