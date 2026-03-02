Топкурорти за часове стават военни зони - затова трябва двойна бдителност

Войната в Близкия изток за пореден път показа колко малък е светът и колко големи могат да бъдат последиците от решения на хиляди километри от нас. Хиляди, сред които и наши сънародници, бяха блокирани по летища и хотели в държави, които от топкурорти за часове се превърнаха в зона с повишен риск.



Когато полети се отменят и летища се затварят, на практика евакуацията става невъзможна - нито по въздух, нито по суша или вода.

Затова в днешния размирен свят преди пътуване задължителна е нужна проверка на обстановката и официалните препоръки. По време на път ще трябва да се следят съобщенията на институциите и авиокомпаниите и никаква вяра на слухове от типа “една жена каза”. План Б вече не е достатъчен, трябва поне до средата на азбуката - това е разумната подготовка.

И най-важното - да се откажем от мисълта, че “на мен не може да ми се случи”. Въпреки свободата да пътуваме навсякъде сме зависими от процеси, които не контролираме. А отговорността да сме информирани е лична - затова трябва да сме двойно по-бдителни, когато ни предстои пътуване зад граница!

Повече по темата прочетете тук.