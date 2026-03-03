Само в "24 часа" на 3 март: 3 варианта за нови табели на колите в София. CB свършва, обмислят CK, CE или серия с У в края

Само в "24 часа" на 3 март четете:
3-и март не е руска прищявка, а резултат от бума след Възраждането - интервю с Росен Петров
Пропуск на депутати и чиновници преди 14 г. наля 25 млн. лева от бюджета във фирма на Николай и Евгения Баневи
3 варианта за нови табели на колите в София. CB свършва, обмислят CK, CE или серия с У в края
Когато у дома няма "ние", няма как да се мислим заедно и като общество - интервю с Десислава Дамянова, психолог и основател на Академия за емоционална интелигентност
В Хераклея Синтика живеели по 40 години с растителна диета
Задължителна система за следене на умора у водача вдига цените на новите коли
Таймер за триене на съобщенията крие тайните в телефона от службите
