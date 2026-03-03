Генерал Гурко и комодор Пери - приличат ли си България и Япония

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Империите разширяват граници, а народи с памет разширяват времето

Наскоро посетих Япония като член на парламентарна делегация. Освен канпеки, безупречния протокол, и уважението към традицията, ме впечатли нещо по-дълбоко: искрената топлота към България.

Замислих се откъде идва тя. И стигнах до исторически паралел, който е по-важен от дипломатическите жестове.

През XIX век и България, и Япония се сблъскват с глобалните сили на времето. И двете са изправени пред външен натиск, който променя траекторията им.

България — чрез армията на генералите Йосиф Гурко и Георги Скобелев и руско-турската освободителна война от 1877–1878 г.

Япония — чрез „черните кораби" на Матю Пери в залива Едо, днешно Токио, през 1853 г.

И в двата случая има сила. Но логиката зад тази сила е различна.

Русия: самодържавие и стратегическа дълбочина

През XIX век Руската империя е все още феодално-военна държава. Земята продължава да е най-важният капитал, а имперската логика е съсредоточена върху контрол на населението, което я обработва, и териториално разширяване. Самодържавието - абсолютната власт на императора - стои в основата на политическия модел:

„На Всеруския Император принадлежи Върховна Самодържавна власт. Не само страхът и съвестта, но и сам Бог повелява да се подчиняват на неговия авторитет."(1906)

Намесата на Русия на Балканите има морално измерение — защита на православните народи. Тази жертва е реална. Ние сме свободни благодарение на руската армия и на българските опълченци. Това е исторически факт, който не подлежи на ревизия.

Но всяка империя действа стратегически.

Още след Одринския мир от 1829 г. външният министър Карл Неселроде заявява стремеж към укрепване на руското влияние в района на Проливите. Малко преди Кримската война цар Николай I казва:

„Аз няма да отстъпя Константинопол на никого. Ако някой се опита да изпрати армия там, аз ще пристигна преди него."

В навечерието на Първата световна война руският външен министър Сергей Сазонов предупреждава, че Проливите в ръцете на силна държава означават подчиняване на икономическото развитие на Южна Русия.

Съюзниците също признават тази амбиция с Константинополския договор, тайно споразумение от март 1915 г., в който Великобритания и Франция обещават Проливите на Русия в замяна на участието ѝ във войната.

Това е вековна имперска стратегия: военна експанзия, следвана от политическо обвързване.

Америка: индустрия, пазари и канонерки

В същия период Съединени американски щати се превръщат в индустриална сила. Капиталът се насочва в производство, а не в земевладение.

Мисията на Пери не цели анексия. Тя цели отваряне на японския пазар за американски стоки. Военноморската мощ служи като инструмент за икономическа интеграция.

Десетилетия по-късно сенатор Алберт Бевъридж формулира тази логика ясно:

„Американските фабрики произвеждат повече, отколкото американците могат да потребят... търговията на света трябва и ще бъде наша."

И тук има сила. И тук има натиск. Но моделът е различен: влияние чрез икономическа свързаност, а не чрез пряко управление на територия.

Япония не става американска колония. Принудена да се отвори икономически, тя избира да използва външния натиск и да се модернизира. В рамките на няколко десетилетия напълно се отърсва от феодализма и се превръща в индустриална и военна сила.

Разликата

Япония е била притисната и избира модернизация.

България беше освободена — но дълго време не избирахме сами геополитическите си съюзи.

Топлотата, която усетих в Токио, не беше дипломатически жест. Може би тя е разпознаване. Япония уважава народи, които носят дълбока историческа памет. А България е такава държава — преживяла векове без собствена власт, но не и без самосъзнание.

Езикът оцеля. Вярата оцеля. Паметта оцеля. Това е друг вид сила — тиха, но устойчива.

Империите разширяват граници.

Народите със силна памет разширяват времето.

И именно в този културен суверенитет България и Япония се срещат отвъд географията.

Третият модел

Днес реалността е различна. Ако XIX век беше век на империи, а XX — век на идеологии, то XXI век е век на съюзи.

Европейският съюз предлага трети път — модел на влияние, изграден не върху завоевание или пазарна принуда, а върху доброволно споделени правила.

Отворени пазари с обща правова рамка.

Икономическа интеграция при запазен суверенитет.

И в перспектива — споделена отбрана.

България избра този трети модел. И аз вярвам, че това е най-мъдрият избор, който сме правили от Освобождението насам. Не защото отричаме историята си, а защото я разбираме достатъчно добре, за да я надграждаме.