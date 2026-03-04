Повече прозрачност, по-малко трикове

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Предлаганите промени в Закона за защита на потребителите са разумна стъпка към по-честен пазар. Задължението търговците да дават ясна информация за гаранциите, резервните части, поддръжката и софтуерните актуализации най-сетне поставя клиента в информирана позиция още преди покупката.

Важно е и ограничаването на подвеждащите зелени твърдения. Въвеждането на ясни критерии срещу недоказани екоетикети и внушения ще защити потребителите и ще изравни условията за коректния бизнес.

Съществена е и възможността договори, сключени онлайн, да могат да се прекратяват също толкова лесно. Забраната на манипулативни практики в сайтове и приложения показва, че законодателят разпознава рисковете в дигиталната среда.

В крайна сметка това е промяна, която цели да се възстанови доверието в пазара. Когато правилата са прозрачни, когато зелено означава наистина зелено, когато отказът е толкова лесен, колкото и подписването, тогава потребителят взема информирани решения.

Материала по темата прочетете тук.