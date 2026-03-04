ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

24 полета от и за Кипър са отменени заради ситуаци...

https://www.24chasa.bg/mneniya/article/22400732 www.24chasa.bg

Доктрината "Тръмп" в действие!

Борислав Цеков

5204
Доналд Тръмп СНИМКА: АРХИВ

Ударът, който САЩ под ръководството на президента Donald J. Trump, нанася на терористичния режим на аятоласите, хвърли в паника режима на Путин в Кремъл. Дори фашизоидът Алесандър Дугин - онзи, чиито болнави "геополитически" измишльотини формират идеологията на кремълското самодържавие - бълва панически и несвързано из руския виртуален психодиспансер.

"Потьомкинското село", което градят от години, че диктатурата на Путин превръщала Русия във "велика сила", се сгромоляса окончателно. Затънала в агресията срещу суверенна Украйна, която не постигна нито една от обявените от Кремъл цели и се сведе до безуспешна битка за петнайсетина села в Донбас, в която руските агресори вече дадоха близо милион жертви, Русия на Путин вече изгуби и малцината си стратегически съюзници - дикататорските режими във Венецуела и Иран. В паниката си Дугин все пак е прав в едно - след тях идва ред и на режима в Кремъл. За неговото падане ракети няма да са нужни. Както не бяха нужни за разгрома и разпада на "империята на злото" - СССР.

Доктрината "Тръмп" в действие!

(От фейсбук)

Доналд Тръмп СНИМКА: АРХИВ

