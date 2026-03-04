Кандидатите за СИК предварително да дават съгласие

От няколко дни си мисля дали партиите не могат да осигурят предварително съгласие на хората си в СИК преди да ги номинират.

От интервюто на Матева днес в БНТ разбирам, че при замяна след обученията ще се иска личното съгласие/обяснение от човека, който се заменя. Това е добро дело, ако партиите го научат навреме и ако се приложи.

От досегашния ми опит, мисля, че може да се разработи една бланка за изпращане по е-мейл, в която да се получава съгласие от кандидата за СИК и да се декларира готовността му за участие в обучението и в изборния ден и готовност за запознаване с ИК, МУ и др.

Може да се поиска от кандидатите за СИК и кратко СиВи само на една страничка с посочване не адекватно образование и опит, който е полезен в работата на СИК (средно образование минимум, работа с числа, касиер, счетоводител, учител по математика, директор на нещо, адвокат, банков служител и др.).

Мисля, че ако се направят темплейти на тези два текста и се дадат на областните координатори, те могат да влязат във връзка с желаещи за членове на СИК и да ги получат попълнени сканирани по е-мейл.

Трябва да се направи нещо по тази тема, защото това е едно от нещата, които сриват доверието и активността. Да не забравяме, че дамата в Малорад беше номинирана от добрите сили. И както казват хора от ЦИК, даже след касиране на секцията, партиите предложили пак същите хора.

Днес ми обърнаха внимание, че много замени се правят от партии, в които има вътрешно-партиен канибализъм за преференции чрез настаняване на свои хора в партийната квота в СИК.

А защо не да се обяви открито набиране на хора за тази работа. Заплащането никак не е малко - около 300 лева плюс доплащания ако подреждаш секцията и предаваш материалите в РИК. Време има - цял месец.

