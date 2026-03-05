Али Лариджани - опитният политик, на когото и Иран, и Западът разчитат след смъртта на Хаменей

В момент на регионална ескалация и засилване на заплахите от страна на САЩ името на Али Лариджани отново се върна на преден план на политическата сцена в Техеран, след като се появиха съобщения, че върховният лидер Али Хаменей го е помолил да поеме отговорността за защита на Иран в случай на евентуално прекратяване на живота му.

Кой е човекът, описван като една от най-влиятелните и опитни фигури в иранския режим, който в продължение на десетилетия е играл ключова роля в областта на сигурността и ядрената програма?

Кариерата на Лариджани обхваща чувствителни постове в Революционната гвардия, медиите и парламента, в допълнение към участието му в ядрените преговори. Той съчетава лоялността към най-висшите религиозни институции с прагматизъм при управлението на чувствителни теми. Известен е с твърдата си политика спрямо Израел и САЩ.

Али Лариджани, който в момента е секретар на Висшия съвет за национална сигурност (ВССС) на Иран, излезе на преден план след смъртта на върховния лидер на Иран Али Хаменей в събота. Той беше сред първите ирански официални лица, които направиха изявления, за да успокоят иранския народ след началото на израелските и американски удари.

Лариджани заяви, че смъртта на Али Хаменей няма да промени в делата на Ислямската република и обяви, че процесът на запълване на политическия вакуум е започнал.

Кой е Али Лариджани?

Той е роден през юни 1958 г. в Наджаф, Ирак, и е от влиятелно религиозно семейство, което живее в Амол, в северната част на страната Мазандаран.

Той завършва математика и философия и получава докторска степен по континентална философия от Техеранския университет с дисертация върху Имануел Кант. Лариджани завършва семинарията в Кум, същата, която е завършил и върховният лидер аятолах Али Хаменей, което обяснява близките му отношения с него.

Лариджани е заемал няколко много съществени политически и военни длъжности в йерархията на властта в Ислямска република Иран. Той е бивш командир на Революционната гвардия, след което е заместник-министър на труда и социалните въпроси, а по-късно и заместник-министър на информационните и комуникационните технологии. От 1994 г. до 2004 г. е назначен за президент на Иранската организация за радио и телевизия.

През 2004 г. напуска работата си в медиите и до 2007 г. е ръководител на Висшия съвет за национална сигурност. Това го сближава с бившия върховен водач Али Хаменей и го прави член на вътрешния му кръг. На тази деликатна позиция той се включи в първата фаза на ядрените преговори с европейците.

От 2008 г. до 2020 г. Лариджани е и председател на иранския парламент. През този период той играе съществена роля в законотворчеството и решаването на въпроси на националната политика.

През 2021 г. Лариджани се опитва да се кандидатира на президентските избори, но е изключен от Съвета на пазителите. Този избор повдигна веждите на мнозина, които следят иранските дела, тъй като изглеждаше в противоречие с дългата му политическа и военна кариера и предвид отношенията, които беше установил с длъжностни лица от върховете на иранската държавна йерархия, на първо място с Али Хаменей.

Въпреки че Съветът на пазителите не предостави никаква обосновка за това си решение, някои наблюдатели на иранските дела предположиха, че причината за отказа е свързана с дъщеря му, която живее в Съединените щати, или защото Али Хаменей е искал да запази близост с Хасан Рухани, който по това време е бил президент на републиката.

През 2024 г., по време на изборите, организирани след смъртта на Ебрахим Раиси при катастрофа с хеликоптер, Лариджани отново се опитва да участва, но Съветът на пазителите отново му отказва.

Влиятелно семейство

Семейството му е дълбоко вкоренено в иранския режим и неговите религиозни и политически институции. Брат му Садек Лариджани е ръководител на иранската съдебна система от 2009 до 2018 г., преди да стане ръководител на Съвета по целесъобразност, който се произнася по законодателни спорове.

Вторият му брат, Мохамед Джавад Лариджани, е бил канцлер на Али Хаменей и президент на Съвета по правата на човека на Иран.

Али Лариджани, прагматичен консерватор

Али Лариджани принадлежи към консервативния лагер. Когато беше председател на парламента, това не му пречеше понякога да заема по-умерени позиции от по-твърдите консерватори, особено по някои дипломатически и икономически въпроси.

Лариджани подкрепя режима на Ислямската република, принципа на велаят-е факих и значимостта на религиозните институции в държавното управление. Но той е и привърженик на прагматичното управление, особено когато става въпрос за ядрената програма на Иран.

"Ще подпалим сърцата им"

От момента, в който започнаха атаките на Израел и САЩ срещу страната му, Али Лариджани във всичките си позиции призовава иранците да се обединят и да отговорят на САЩ и Израел.

"Ние съжаляваме за действията на безскрупулните ционистки и американски престъпници. Смелите войници и великата иранска нация ще дадат незабравим урок на злите насилници в целия свят."

В деня след убийството на доскорошния върховен лидер на Иран той написа в Туитър: "Американците и ционистите и изгориха сърцето на иранската нация. Ние ще подпалим техните сърца", написа той в Туитър под снимка на Хаменей.

Образованието, личността и принадлежността му към интелектуалния и социален елит на Ислямската република допринасят за това западните партньори да го възприемат като човек, с когото могат да се водят преговори и да се обсъжда. Ето защо Доналд Тръмп заяви, че е готов да разговаря с новата иранска администрация, но Лариджани отговори, че Иран отказва да преговаря.

В пространно телевизионно интервю след убийството на Хаменей Али Лариджани говори за „окончателен план на САЩ и Израел" за „насаждане на хаос и разделяне на Иран", като се зарече да го осуети и заплаши всички, които се опитват да го постигнат, независимо дали отвън или отвътре.

Интересно е, че редица ирански опозиционни сили и лидери, както националистически, така и персийски националисти, възприемат същата реторика, включително престолонаследникът на шаха Реза Пахлави. Те предупреждават управляващите за възможността страната да се раздели, и ги призовават да се оттеглят и да оставят страната на опозицията.

Сближаването на реториката на новите управляващи след кончината на Хаменей с техните колеги от радикалната опозиция за „разделението на Иран" показва, че това разделение ще се превърне в ядро на вътрешния конфликт в страната в обозримо бъдеще, макар и от различни позиции.