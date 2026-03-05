Тайната на Орбан

България постави европейски рекорд по политическа глупост

Цяла Европа и САЩ следят със затаен дъх дали Орбан ще оцелее на изборите в Унгария през април. Ние също ще гласуваме през април, но никой не ни обръща внимание.

Няма справедливост на този свят! Защото България поставя непостижим рекорд - цели 9 парламентарни избора само за 5 години! За света не съм сигурен, но в ЕС друга такава упорита глупост не е наблюдавана.

За 36 години демокрация ние, българите, ще

избираме 18-и пореден парламент

Докато унгарските парламенти за същия период са още едноцифрен брой. От 1990 г. до ден днешен – нито един прекъснат мандат, нито един предсрочно разпуснат парламент, нито едно служебно правителство. Скука.

Там управлението следва праволинейно своята зададена от избирателя посока, докато

у нас държавата се движи на зигзаг и понякога на задна,

правителствата играят на бадминтон с оставките си, бюджетите са предизборни платформи, партиите изскачат като от принтер, а висшата държавна бюрокрация е уволнена още преди да я назначат.

Там Орбан е премиер вече поредни 16 години плюс 4 по-рано. У нас временните правителства са правило, редовните – изключение. Всеки пореден премиер веднага влиза в ролята на Ричард ІІІ и предлага царството за кон, но идва поредният Бай Ганьо и го спазарява за магаре.

Цели сектори на властта се управляват от кацнали маргинали, демек лумпени от света на грантовете, които веднага се захващат да лумпенизират и държавата, и конституцията по свой образ и подобие. Пристига някакъв странник с бохчата на гръб и хоп – ето ти министерство! Покажи им на туземците как се сади пиперо! И после – ама той бил оклеветен хибридно, още се учело момчето, какво, като се боцкал и шмъркал докато шофирал къркан в знак на протест срещу Путин?

Тайната на Унгария е много проста – избирателната система

Не е и никаква тайна. Но щом спомена, че две и две е четири, умните глави веднага ще наскачат, а един вече отучен бивш научен комунист ще ме обяви за аматьор и дилетант с фиксация. Унгарците са друг народ, ще каже той, друга култура и традиции. Те са били под австрийско робство, а ние тук – под турско. И какво изобщо искаш, ще ревнат експертите – български Орбан?

Пази Боже, само не Орбан! Между нас казано, повечето българи точно това искат, но да спи зло под камък и под “Прогресивна България”. Българската политическа глупост е доказано най-упоритата глупост в Европа и може би на планетата, ние ще се спъваме в един и същи камък 10 пъти, 100 пъти, 1000 пъти и така до края на света, светът свършва, но магарешката упоритост на родния елит – не.

За разлика от унгарците. Там приеха смесената система с наполовина мажоритарен вот още през 1990 г. и си я практикуват неотклонно до ден днешен въпреки натиска от Брюксел. Това води до стабилни мнозинства и ясно управление, много е просто. Нищо общо с традициите и културата.

Както у нас, така и в Унгария

за избирателната система имаше пазарлък още на кръглите маси

И там, и у нас казионната соцпартия предпочиташе мажоритарния вот, защото смяташе, че има повече утвърдени авторитети. И обратното – опозиционните партии искаха партийните листи, не били още разпознаваеми.

Само че и тук, и там всички грешаха. В Унгария от 176 мажоритарни мандата соцпартията със своите известни авторитети взе само 1 (един)! Другите ги взе опозицията. У нас също се видя, че на старите “авторитети” не може да се разчита при мажоритарен вот. В началото на 1990 г. най-високият рейтинг в България принадлежеше на генерал Добри Джуров, но през юни в троянския едномандатен район той загуби от литературния критик Йордан Василев, който преди това изобщо не влизаше в сметките. Просто Джуров се движеше с хеликоптер над главите, а Василев пешеходстваше между селските кръчми.

Уви, СДС не вдяна и въведе тотална партийно-листова система, поради което така и угасна, а градската десница така и

не осъзна истинската си лява идентичност

Но най-тъпи се оказаха националистите. Защо, о патриоти на файдата, се равнявате по Орбан? Не знаете ли, че ако не беше мажоритарният вот, нямаше да има никакъв Орбан?

През 2010 г. партията на Орбан взе 68 на сто от мандатите със само 42 на сто от вота. Това чудо се случи, защото неговите хора спечелиха 172 от общо 174 мажоритарни мандата. Всеки орбанист си извоюва мандата сам, поотделно и в личното си качество. Няма значение делбата между партиите, те не са суверен и нямат право на никакви порции.

И като дойде на власт с конституционно мнозинство, Орбан реформира системата - намали мандатите от 386 на 199, от които 106 се избират мажоритарно, в едномандатни райони. До този момент те се избираха в 2 тура с над 50 на сто от вота, но след промяната вече първият печели още в първия тур, дори да е много под 50 на сто. Това според мен е по-лошият вариант, но поне не е листата с анонимниците.

Разбира се, цялата прогресивна общност от Брюксел, Лондон, Париж, Вашингтон, Берлин не спира да натиска Унгария да се откаже от всякакъв мажоритарен вот.

Това е най-голямата политическа демагогия на епохата.

В САЩ, Великобритания, Франция вотът е 100% мажоритарен, а в Германия системата е смесена 50:50. Обаче техните пари и техните фондации ни натискат да си кротуваме под партийните листи като бройлери в кафеза. Не ни гледайте какво правим, правете каквото ви казваме и бъдете послушни. И назначавайте

нашите маргинали за ваши министри,

те наистина нямат никакъв управленски опит, но пък са от правилен наднационален класов произход.

Сега обаче Орбан може и да падне от властта. Всички опозиционни партии се саморазпуснаха и се обединиха в коалицията “Тиса”, която се закле

да изчегърта тиранина

Нямам свой залог в тази гонка, пожелавам им успех на всичките. Според анкетите “Фидес”, партията на Орбан, изостава от “Тиса” я с 20, я с 12 на сто. Чудесно, само че при 106 мажоритарни мандата са нужни 106 отделни анкети, една обща нищо не ни говори.

На миналите избори през 2022 г. Фидес пак уж губеше с 20 пункта, но на финала взе близо 50% от вота и пак 68% от мандатите – 135 от общо 199. Брюксел пи една студена вода и зачака пролетта на 2026 г., за да се разправи с черната овца на съюза. Ако не успее, ще зачака април 2030 г. Отсега се знае следващата дата.

За българските глобалисти крахът на Орбан ще е малък празник. Но какво да кажем за българските патриоти? Според мен у нас такива няма засега. Всеки може да декламира Левски пред огледалото, но не съм видял някоя ужким патриотична партия у нас да се бори за мажоритарен вот, да го сложи на знамето си, да опъне палатка пред парламента.

Левски е казал – ако загубя, губя само мене си. Това е принципът на мажоритарния вот. Да заложиш себе си в едномандатен район е да си като Дякона, но да се гарантираш на върха на листата, е да си поп Кръстю. Ти печелиш, дори когато губи цял народ.