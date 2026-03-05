ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Първата дама няма да се занимава само с коледната ...

Колко кафе пие Европа (Графика)

Кафе Снимка; Пиксабей

Европеецът изпива средно малко над чаша и половина (1,67) кафе на ден, изчисли “24 часа”. Дали не прекаляват с популярната напитка, с която светът обикновено се буди, но гражданите на Люксембург оглавяват класацията с 5,3 чаши кафе всеки ден. Следва ги Финландия с 3,8, а бронзът е за шведите с 2,6 чаши. В челната петица с по 2 са Дания и Австрия. Французи и германци спират на чаша и половина дневно. Къде сме ние, българите? В умерената група, но на опашката ѝ - пием средно по 1 чашка кафе дневно. Също колкото в Латвия, Полша, Испания, Ирландия и Румъния.

Най-внимателни с кафето са унгарци и словаци - по половин чаша. За сравнение - колкото украинци и руснаци. А за турците е достатъчна само една-единствена глътка кафе.

