Хасан Адемов: Пенсиите ще се увеличат със 7,8% от 1 юли по швейцарското правило

- Д-р Адемов, още в първия си ден обявихте, че ще започнете борба срещу купуването на гласове със социални помощи. Ще успеете ли да се справите с тази практика, защото тя е от години? Как точно ще стане това?

- За първи път Министерството на труда и социалната политика (МТСП) се ангажира със задачата да работи за провеждането на честни и свободни избори. Ние не можем да противодействаме на купения вот. Ние можем да работим превантивно срещу контролирания и корпоративен вот.

През годините социалните инструменти често са използвани именно за контролиране на вота на уязвимите групи. Всички сме чували за случаи, в които хора са заплашвани, че ако не гласуват по определен начин, ще бъдат извадени от списъците и ще спрат да получават храна по “Топъл обяд” или ще бъдат лишени от личен асистент. Голяма част от тези социални инструменти за подкрепа се управляват от местната власт, но нашите служители са на входа им – те изготвят списъци, те правят индивидуалните оценки на потребностите.

Това, което очаквам от служителите на Министерството на труда и социалната политика, е да спазват пълен неутралитет в професионалните си задължения. Това не е атака срещу тях или срещу местната власт, това е атака срещу порочни модели, които са наистина от години. За първи път МТСП е толкова активно по темата и се надявам, че именно тази превенция ще даде положителен резултат. Разчитам изключително много и на сигналите на гражданите, както и на служителите ни. Ние сме готови да реагираме на всеки сигнал – с проверка на инспекторат, и ако данните се докажат – с последващи мерки.

Вече съм дал инструкции и на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” да следят за опити за нерегламентирано влияние от работодатели върху работници – така наречения корпоративен вот. Ако получат такива данни, те трябва да сигнализират правоохранителните органи. Изпълнителният директор на агенцията Екатерина Асенова вече разпореди и всички инспектори да напомнят на работодателите, че ако служителите им работят в деня на вота, са длъжни да им осигурят възможност да гласуват.

- Разказахте за практиката директори на социални услуги да склоняват хората да гласуват за определена партия. Къде са тези социални услуги и как ще защитите вота там?

- Всички обитатели на резидентните услуги – за възрастни или за хора с увреждания, които не са поставени под запрещение, имат право на глас. Ако обаче ръководителят на една социална услуга, в която живеят 100 души, реши да направи списък и да ги задължи да гласуват по определен начин, това може доста лесно да се случи. Социалните услуги се управляват от общините и те назначават тяхното ръководство, но служителите на министерството могат да контролират и да подават сигнали, ако видят такива практики. Агенцията за качество на социалните услуги вече започна да извършва извънредни проверки. На място те разговарят и с обитателите, и със служителите, за да може да превантират опитите за натиск.

Искам ясно да заявя, че с екипа ми сме готови да застанем зад всеки служител на социалната система, подложен на натиск. Когато тези служители не усещат подкрепа, тогава те могат да станат жертва на местни авторитети. Затова те ще имат нашата подкрепа, но ако се поддадат на този натиск, сме готови да вземем мерки.

- В средата на март ще започнете и раздаването на хранителни пакети за 530 хил. лица и семейства. Защо изтеглихте датата и притеснявате ли се, че по този начин ще ви обвинят в раздаване на храни преди изборите?

- Това е помощ от държавата, финансирана по линия на Европейския социален фонд плюс. Тези пакети не са нито от правителството, нито от политическите партии. В условията на липсващ бюджет търсим начини за подкрепа и основната ни възможност е именно през европейските програми. Първоначално е било предвидено тяхното раздаване да започне след изборите, но с екипа решихме да ускорим процеса.

Тези пакети, които съдържат 11 хранителни продукта от първа необходимост, са предназначени за най-бедните членове на нашето общество. Те имат нужда от тази подкрепа точно сега – в продължаващите зимни месеци, в условията на покачващи се цени, както и сметки за електроенергия. Гладът не може да се съобразява с датата на изборите. Ами ако след тези избори има още едни? Не може нуждите на най-уязвимите български граждани да зависят от волята на политиците за датата на изборите.

Нашата задача като министерство е да не допуснем тази подкрепа да се използва на принципа “глас срещу хляб”. Дал съм много ясни инструкции на Агенцията за социално подпомагане, която реално изготвя списъците на нуждаещите се. Те ще сформират мобилни екипи, с които да обхванем по-голяма част от населените места в страната. Ще се следи, на първо място, пакетите с храна да се раздават на тези, за които са предназначени, и на второ място – да не си позволяват партии или местна власт да си приписват тази помощ. Често по време на кампания кандидатите раздават хранителни продукти. Искам сънародниците ни да знаят, че преди всичко могат да разчитат на държавата.

- Тази седмица депутатите ще започнат да гледат удължителния закон за бюджета. Гарантира ли той всички социални плащания и пенсии? Ясно ли е вече колко ще е швейцарското правило от 1 юли?

- Искам да успокоя всички граждани – социалните плащания са гарантирани. Удължителният закон за бюджета, който правителството прие в сряда, гарантира всички социални плащания, в това число и осъвременяването на пенсиите от 1 юли тази година. Прогнозата е пенсиите да се покачат със 7,8% от 1 юли. Това са прогнозни данни. Но каквото и да покаже статистиката, удължителният закон гарантира прилагането на Кодекса за социално осигуряване и осъвременяването на пенсиите.

С него е защитен и размерът на социалните плащания, свързани със Закона за хората с увреждания. Техният размер се повишава, защото е свързан с линията на бедност, която от тази година е 390 евро.

Освен за гарантиране на плащанията към най-уязвимите през този удължителен закон правим една стъпка и за подкрепа на общините и пострадалите от бедствията. Над 1000 души ще получат шанс да започнат работа през програми, финансирани от държавния бюджет. Те ще подпомагат общините и пострадалите за преодоляване на последствията от бедствията. Това ще се случи с активиране на Националния план за действие по заетостта, който намира място в удължителния закон за бюджета.

- Вече казахте, че се търсят варианти за добавка за Великден. Беше направен анализ как те да се дават на всички нуждаещи се, а не само на пенсионерите, какво предлага той?

- Въпросът с добавките за Великден стои пред кабинета буквално от първия ден. Знаете, че това беше и първият въпрос, които получих от журналисти като министър на труда и социалната политика. Аз съм човек, който добре познава системата и бях подготвен за това. От първия ден с екипа и Националния осигурителен институт сме започнали работа по различни варианти за тези добавки. Трябва обаче да имаме предвид и финансовата реалност в държавата. Министърът на финансите Георги Клисурски прави внимателен преглед на състоянието на хазната. Вече излизат притеснителни данни. Нека се види какви са възможностите, ще обсъдим темата в Министерския съвет и ще вземем решение.

Експертите от Министерството на труда и социалната политика подготвиха предложения, с които се регламентира вкарването на добавките за Коледа и Великден в Закона за социално подпомагане. Писмото с предложенията вече е изпратено в Народното събрание. Целта на министерството е била депутатите да припознаят инициативата, защото тя беше подета от председателя на социалната комисия Деница Сачева и измененията да бъдат приети по-бързо. В текстовете се предвижда такива добавки да получават не само пенсионерите, но и хората с увреждания, самотни родители, деца, които напускат социални институции, и други уязвими групи.

- И като заговорихме за пенсии, пътната карта за усъвършенстване на пенсионната система трябваше да е готова до края на миналата година. Прегледахте ли я, имате ли забележки или предложения към нея?

- Искам да припомня, че неслучайно изготвянето на пътната карта беше възложено на няколко ведомства, защото към стабилността на пенсионната система ангажимент имат много институции. Нашето министерство е готово със своята част от анализа и разбира се, че съм се запознал с нея. Но нека не коментираме в детайли преди всички институции, на които Народното събрание възложи да работим по нея, да сме съгласували действията си. И особено с Министерството на финансите, което има ключова роля при набелязването и изпълнението на мерките за стабилизиране на всяка система, свързана с финансите.

Не бива да се действа на парче. Видяхте каква обществена реакция предизвика идеята на правителството на Росен Желязков за покачване на осигуровките. Темата е много чувствителна и трябва да се обсъди внимателно и със социалните партньори, както и с Икономическия и социален съвет. Готов съм да започна този диалог и да оставим на следващия редовен кабинет един добре подготвен документ, по който да започнат реални действия.

- Стана ясно, че няма да се пипа възрастта, но предлага ли тя решения на проблеми като пенсиите, несвързани с трудова дейност, COVID добавката и др.?

- Възрастта за пенсиониране със сигурност няма да се повишава. Всички експерти са обединени около мнението, че плащания, които не са свързани с осигурителен принос, не трябва да бъдат в осигурителната система. В тази посока със сигурност трябва да се върви. Ние имаме опит с изчистване на осигурителната система от социални плащания. През годините някои от тях бяха извадени от НОИ.

Например от общественото осигуряване вече не се изплаща т.нар. четвъртинка – 25% от социалната пенсия за инвалидност, която около 370 000 души с решения от ТЕЛК вземаха като втора пенсия към основната. Вместо това те вече получават финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания. Спряха се пенсиите за особени заслуги. Сега изявените българи се подкрепят по специална наредба за изплащане на парични награди за лица с особени заслуги. Персоналните пенсии на деца без право на наследствена пенсия се дават като помощ по Закона за семейните помощи за деца. Просто трябва да продължим.

Много е важно да се знае, че целта на тези промени не е гражданите да бъдат лишени от средства, а да ги получават от системата, която може адекватно да прецени индивидуалните им потребности.

- Предшественикът ви възложи и анализ на ТЕЛК системата. Вие сте доктор - толкова ли болна нация сме, че тези решения вече са 800 хил.? Трябва ли да има промяна в Закона за личната помощ, защото и там има редица примери за злоупотреби?

- Първо и много важно – в България наистина има над 800 000 ТЕЛК решения, но около 470 000 от тях получават инвалидни пенсии. Съвсем скоро имах възможност да се срещна с национално представените организации на и за хората с увреждания и техните представители припомниха, че в редица западноевропейски държави процентът на хората с увреждания е доста по-висок – около 16 – 17% от населението.

В системата на хората с увреждания трябва да се пристъпи към промени. Те имат достойнство и съм убеден, че искат доходите им да са от труд. Трябва да видим какви стъпки може да предприеме държавата в тази посока. Два месеца, с колкото разполага едно служебно правителство, са малко време за реална реформа, но може да се поставят основите, по които да се тръгне след това. Единият път е въвеждането на т.нар. Международна класификация на функционирането, увреждания и здравето. Тя се фокусира върху това какво могат да продължат да правят въпреки увреждането – насочва ги към определени дейности, в които могат да се развиват.

- А ще проверявате ли и ТЕЛК решения, защото и при тях от години се говори, че в някои райони се издават със съдействието на местни деребеи?

- През последните години често се правят внушения по отношение на хората с увреждания. Със сигурност има и фалшиви и завишени ТЕЛК решения, но не вярвам, че те са масово явление. Самата система е част от Министерството на здравеопазването и ако има такива сигнали и данни, трябва да има реакция по отношение на лекарските комисии.

За мен е важно да гарантираме правото на свободен вот на хората с увреждания. Вече проведох среща с национално представителните им организации, за да чуя техните предложения как може да се постигне това. На първо място те поставиха проблема с достъпността, така че апелирам местната власт и Централната избирателна комисия да осигурят достатъчно секции, достъпни за граждани, които са трудноподвижни или с нарушено зрение.

На следващо място – хората с увреждания често не искат да гласуват с подвижни урни заради сигналите за нередности. Общините могат да помислят за начин да помогнат тези избиратели да стигнат до училищата. Социалните услуги по места имат специализирани бусове, може те да бъдат използвани.

