Да внесем малко яснота за този политически пиар ход на Белия дом.

Тези дни из социалните мрежи доста се коментира защо Първата дама на САЩ Мелания Тръмп водеше заседание на Съвета за сигурност на ООН и има ли тя изобщо това право.

САЩ поеха председателството през този месец. То не принадлежи на един единствен човек, а на държавата, която се мени на ротационен принцип всеки месец. Президентът Тръмп делегира правото да води първото заседание на Първата дама, защото темата е свързана с нейната нова инициатива за децата, образованието и технологиите.

Така тя стана за един ден специален държавен пратеник в институцията. Обръщението на изказващите се към нея "Madam President" e не, защото е президент, а защото е председателстващ заседанието. Следващите заседания ще си поеме постоянният представител на САЩ в Съвета за сигурност Майк Уолц или друг, определен от Тръмп, в зависимост от темата.

Макар и необичайна, процедурата е напълно законна, защото всяка държава сама избира лицата, които да говорят от нейно име. Като публична дипломация е много ясен знак, че Първата дама няма да се занимава само с коледната украса на Белия дом, а ще има и силна социална роля в световните промени. Да, прецедент е, но не е нито скандал, нито дипломатически гаф.

Ще припомня само, че когато България председателстваше, заседания водеха президентът Първанов, Соломон Паси, Стефан Тафров. Ще добавя, че България не е била член на Съвета от времето на Цар Симеон II като премиер. Оттогава насам не сме успявали. Постоянните страни-членки са 5, а останалите се избират чрез гласуване на ротационен принцип. Ние сме кандидатствали за 2032.

(От Фейсбук)