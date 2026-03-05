Най-сетне свободно избираме по-висока пенсия! Обратното е игра на синдикати със страховете

15 години работещите българи чакаха политиците да им разрешат да избират. И то да избират така, че човек сам да определи каква пенсия да получи от личната си партида.

След 15 години чакане политиците най-сетне приеха въвеждането на пенсионните мултифондове.

И тази реформа ще даде право на всеки работещ българин сам да управлява спестяванията си за пенсия.

Един ще предпочете високата доходност и да изложи парите си на малко повече риск поне докато е млад. Друг ще реши, че предпочита сигурното и е готов срещу малкия риск да намали възможния размер на втората си пенсия. И в това няма нищо лошо - колкото хора, толкова избори. И най-сетне няма да се сърдим на държавата, защото лека-полека старините ни са в наши ръце, не в лапите на политици и чиновници.

Със сигурност сега ще се чуят искания от синдикати и също толкова фалшиво загрижени политици, че тези 16 млрд. евро трябва да се вземат от пенсионните фондове.

Истината е, че те ще искат да вземат нашите собствени пари. Защото в крайна сметка личната партида за втора пенсия не е по-различна с нищо от личната сметка в банката.

И както няма да дадем на нито един политик да си протегне лапите към портфейла ни, така не бива да им позволяваме да посегнат и на това, което заделяме за личните си старини. И което вече имаме правото да бъде инвестирано така, както лично пожелаем, за да получим резултата, който желаем.

Най-сетне получихме свободата да избираме за личните си пари и трябваше да чакаме да минат 36 години от падането на режима, при който всичко беше общо в полза на избрани, за да се случи това. Но трябва и да сме достатъчно бдителни и решителни да си браним тази трудно извоювана свобода.

