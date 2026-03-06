Д-р Силвия Михалкова: Обградихме оставените в болницата деца с толкова любов, че се шегувам: май ги разглезихме

9-месечните близнаци медицински са абсолютно изрядни. Майката не се е отказала официално от тях, но няма условия да ги гледа. Другите ѝ деца - едно по-голямо и още две двойки, са в социални домове

Две момченца на 9 месеца не познават шумовете на парка, нито усещането на слънцето върху кожата си отвъд прозореца на болничното отделение. Но не защото са болни. Въпреки че са били настанени в Националната кардиологична болница “за малко”, този период продължава месеци. За бебетата светът се изчерпва с белите престилки и безкрайната любов на екипа, който от половин година е тяхното единствено семейство. Случаят на двете момченца, оставени от майка си още в родилното, разтърси обществеността. Въпреки че са напълно здрави, те прекараха по-голямата част от живота си в болнично заведение просто защото системата не успяваше да им намери дом. След вълна от обществен интерес и натиск, решението изглежда близо, но въпросите остават: Колко струва на държавата едно “социално легло” в кардиологията и как се отглеждат деца там, където се лекуват сърца?

Разговаряме с д-р Силвия Михалкова, ръководител на отделението, в което живеят близнаците, и един от хората, които наред с грижите за болните деца намират време да заменят слушалката с играчка, за да подарят на двете изоставени момченца поне частица от детството, което им се полага.

- Доктор Михалкова, как се стигна до развръзка по случая с близнаците, които живеят в болницата? Какво ги очаква?

- Вчера ни казаха, че са намерили приемно семейство някъде на четири часа път от София. Трябваше днес сутринта да ги вземат, обаче им потекоха носовете. Задържахме ги за другата седмица. Не са за път с тази хрема. Очаквам да им мине бързо, но искаме два дни да ги погледаме здрави, затова се уговорихме да заминат следващата седмица.

- Момченцата трябва ли да бъдат под специално лекарско наблюдение, след като са прекарали толкова време при вас?

- Не, те са здрави деца. Попаднаха при нас, защото са родени два месеца по-рано. Бяхйа недоносени, имаха нужда от грижи в началото. Едното беше с малко по-учестена сърдечна дейност, другото имаше хемангиом на гърба (доброкачествено туморче на кръвоносен съд, за което медицината има ефикасно решение - бел. ред.).

Гледаха ги два месеца в “Шейново”, но там повече не могат – такава е практиката. И ги пратиха при нас “да ги погледаме”. Ние тук ги огледахме отвсякъде, направихме ехокардиографии, изследвахме ги система по система. Тахикардията на едното се оказа просто кардиопулмонална адаптация – като съзря детето, всичко си дойде в норма. Другото го лекувахме активно за хемангиома, защото тук имаме възможност да изписваме скъпото лекарство с протокол, което се реимбурсира от здравната каса. Даже личен лекар им намерихме, докато са в болницата, за да се задвижат нещата. Обгрижени са изцяло, медицински са абсолютно изрядни.

- Известна ли е причината да бъдат оставени в болницата толкова дълго?

- Те имат майка, от време на време идва. Вчера, провокирана от нашата активност, дойде и донесе два пакета памперси. Това ѝ е девета бременност, трета двуплодна. Тя има едно голямо дете и още две двойки близнаци, които са в домове. Това е третата двойка. Жената не се е отказала от тях официално, но социалните работници казват, че няма условия да ги гледа.

- Как преминава денят на здрави бебета в кардиологично отделение?

- Щастливо! Обгрижвани са от всички с много любов. Те са на 9 месеца, но на коригирана възраст са около 6-7. Имат си столче за хранене – едно е, та ги редуваме. Имат си кошарки. Храним ги с лъжичка, имат купища играчки около тях. Персоналът непрекъснато ги гушка и ги разхожда. Само като ги оставиш, и започват да плачат – искат внимание.

До момента не мисля, че са почувствали липса, но оттук нататък ще започнат да изостават, ако останат в болницата. Те са във възраст, в която трябва да лазят, а тук няма къде – направо се изправят в кошарите. Имат отлична кондиция, правят движенията за четири опори – на краката и ръцете, които са физическите условия за годност за пълзене, изправят се, смеят се... Прекрасни, емоционални деца са. Непрекъснато са усмихнати.

- Излиза, че целият персонал се е превърнал в тяхно семейство?

- Точно така. Сестрите, санитарките, цялата болница знае за тях. Колеги от съседни структури, от Спешното отделение всеки, който има пет минути свободни, идва да си поиграе с тях, да ги позанимава. Те са обгърнати от вниманието на интелигентни хора. Не са чули една нецензурна дума или простотия. Даже се шегувам, че ще станат глезльовци – толкова внимание им се отделя. Ние им даваме цялата си любов, но и те ни отвръщат със същото.

- А как се справяте с консумативите? Болницата има ли бюджет за памперси и козметика за здрави деца?

- Въобще не сме се замисляли за парите. Нищо не им липсва, а ако нещо допълнително е нужно, кой каквото трябва – купува. Едната докторка носи едно, другата – друго. Козметика, дрешки... всичко сме осигурили. Нищо не им липсва, никой не е и помислял да ги лиши от нещо.

- При такава емоционална връзка няма ли да ви е мъчно за тях, когато си тръгнат?

- О, със сигурност! Но аз лично с най-голямо удоволствие ще ги изпратя, ако знам, че ще имат добра съдба. Просто не им е мястото тук. Нашата работа е такава – разделяме се с пациенти, приемаме смъртта, изпращаме деца, които отиват за операции и не може да се ръководиш само от своите чувства, важно е да се направи най-доброто за тях. Ако тези деца са щастливи някъде, това е най-доброто и за нас.

- Като педиатър какво мислите - трябваше ли да бъдат разделени близнаците, за да излязат по-бързо от болницата?

- С цялата си душа искам тези деца никога да не се разделят! Чисто човешки и медицински е по-добре да са заедно. Те имат отношение един към друг, търсят се. Ние стимулираме това общуване, като ги държим заедно. Сами са в живота, по-добре е поне да са двамата заедно.

- Защо се стигна дотук – здрави деца да стоят 9 месеца в болнични стаи? Къде се къса връзката?

- Проблемът е, че приемните семейства са дефицитни, а няма отказ от родителство и децата не може да бъдат осиновени. Има хора с възможности, които се обаждат, но законът е такъв, че трябва да минат през определен ред.

При нас децата са имали късмет, защото са обгрижвани с подход и интелигентност. Едно игнорирано дете веднага изостава в развитието си, виждала съм го много пъти. Дано тези две момченца имат късмет с мястото, където отиват.

Майката: Не съм ги изоставила, бедна съм

“Това, което се говори за децата – че са изоставени и че не се полага грижа за тях, е чиста лъжа”. Това каза пред Нова тв майката на близнаците. Заяви, че случващото се е “много несправедливо”. Жената изрази желание да вземе обратно децата си, но призна, че живее в крайна бедност, а това не ѝ позволява да се грижи за всички тях. Майката твърди, че е търсила много пъти помощ да бъде настанена някъде, но получавала отказ.

Момченцата остават заедно - от 11 март ще са в приемно семейство

Намерено е приемно семейство за бебетата близнаци, които от 9 месеца живеят в Националната кардиологична болница в София. Те няма да бъдат разделяни и се очаква да бъдат приети от семейството следващата седмица.

Историята им предизвика вълна от съпричастност - много семейства дори изразиха готовност да осиновят двете бебета. Към момента обаче това не е възможно, тъй като майка им не се е отказала от тях.

“Агенцията за социално подпомагане (АСП) имаше готовност да изведе двете бебета от болницата още тази седмица, но поради сезонно заболяване на децата се очаква това да се случи на 11 март”, съобщиха от Министерството на социалната политика.

АСП има готов вариант за настаняването им в две приемни семейства на изключително близко разстояние едно от друго, за да не се допусне прекъсване на връзката между бебетата.

“По указания на министър Хасан Адемов обаче приоритетно се работи по възможността децата да останат заедно, като бъдат настанени в едно приемно семейство, което би могло да отговори на емоционалните и здравословните им потребности. Социалните служби работят по случая от момента на получаването на сигнал, подаден устно от болницата, в която децата са настанени за специализирано лечение”, посочват още от социалното министерство.

“Изискано бе ново становище за здравословното им състояние. То е получено през февруари 2026 г. в ангажираната със случая Дирекция “Социално подпомагане”. Според него няма причина децата да остават в болница или да получават постоянни медицински грижи в Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания. В резултат на новото становище вече има приемни семейства, подготвени да приемат децата”, съобщават от ведомството.

