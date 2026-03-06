Когато Доналд Тръмп се събуди с усещане, е хубаво да слушаш жена си (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Може би е редно в свят на шашави старци ние да проявим малко разум, а не министрите ни да изкарват по-малко от ирански аятолах.

Вижте повече в завещанието на седмицата: