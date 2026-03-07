Какъв е Иво Христов: най-авторитетният говорител на партията на Румен Радев или държавен служител? *

Битка да няма сглобка в следващия парламент. Така Иво Христов, който говори често от името на новата коалиция "Прогресивна България" , обобщи целта на новата политическа сила, зад която официално стои Румен Радев.

Безспорно изявата в петъчната "Панорама" на преводача, първи началник на президентския кабинет , бивш евродепутат от БСП Иво Христов, беше най-внимателно наблюдавана заради дефицита на информация за формацията, която социолозите виждат като първа сила в предстоящите предсрочни избори за парламента.

Водещият Бойко Василев, представяйки последния, най-важен гост в студиото, пропусна мястото, където от 2025 г. Иво Христов всъщност работи официално.

На 15 май той е назначен в Комисията за защита от дискриминация от квотата на президента тогава Румен Радев.

Според Уикипедия това е независим държавен квазисъдебен орган за предотвратяване на дискриминация, защита от дискриминация и провеждане на държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България.

Тази независима административна структура съществува от 2005 г. , има 89 служители и годишен бюджет през 2025 г. почти 4.5 милиона лева. Според официалната информация комисията е независим орган, който не е част от изпълнителната власт, състои се от 9 души, от които поне четирима са юристи. Народното събрание избира петима от членовете, а президентът на Република България (през 2025 г. Румен Радев) назначава четирима. Мандатът им е 5 години.

Месечната заплата на всеки член е точно 9522 лева. Така Христов като член на Комисията от 1 януари 2026 г. получава 4 868 евро за своя труд в Комисията.

"24 часа" не разполага с официална информация дали най-авторитетният и ярък говорител на партията на Румен Радев е напуснал държавния пост, за да се посвети на партийното строителство.

По време на своята изява в "Панорама" той използва често местоимението "ние", помолен да обясни позицията на "Прогресивна България" по една или друга тема.

Както се разбра, партията на Румен Радев не харесва "Продължаваме промяната" на Асен Василев и БСП на Крум Крум Зарков. Лидерите на двете партии, които също бяха гости в "Панорама", не бяха посочени от Христов като потенциални партньори на "Прогресивна България" в следващ парламент.

Василев, Зарков и бившият началник на президентския екип се разминаха и по темата за законността на евентуален референдум за еврото, който Радев поиска малко преди да напусне поста на държавен глава.

Крум Зарков, който заради това и подаде оставка като секретар по правните въпроси на президента, отново повтори своите мотиви - искането за подобен референдум въвежда хората в заблуждение и Радев е знаел това.

Христов, който вероятно получава своята държавна заплата в новата валута, уточни, че Радев всъщност е искал всенародното допитване кога точно да приемем еврото, а не е бил срещу въвеждането му.

Христов обясни ясно, че новата коалиция разчита на "колективната мъдрост на гражданите" и няма "желан партньор".

Като говорител на "Прогресивна България" той критикува общото интервю в "Панорама" на посланиците на Великобритания, Германия и Франция по темата за войната в Украйна, като определи, че похвалата им за ролята на България в нея, "не е повод за гордост".

Според Христов "евроатлантизмът е последното убежище на фалиралия български политик", а тримата посланици не са казали нищо съществено и важно.

*Иво Христов е уважаван от "24 часа" български интелектуалец. Текстът, който четете, е принципен. Както добре знаем, принципно г-н Христов не е почитател на българските медии. Но, когато влизаш в политиката, трябва да си готов да чуваш различни мнения.