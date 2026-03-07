Не пипайте Рая Назарян! Ще ви дам аз на вас една оставка! От години в политологичната общност се водят ожесточени дебати за идейната и политическа идентичност на ключови български партии и техните лидери. Лява ли е шпиц-възрожденската команда или дясна...?

Каква е разликата между мръсната уста на един чалгаджия в шоу с неравноделен такт и пред трибуната на демократичната светая светих...? Каква политическа идентичност изразява склонността да се биеш и да се блъскаш като говедо на работното място (да ме прощава добитъкът - сравнението не е много точно)...?

Какво политическо послание носят квалификации като "мръшляк" отправени към представители на медиите и гражданското общество...? Какво обединява в една обща политическа класа наглите, тъпите, илитератите, мутрите и шебеците, които ние сме натоварили с благородната задача да ни представляват...?

Да не ви отегчавам с други - макар и важни проблеми на политическия анализ и политологичния дискурс! Синтетичен, изящен отговор на много от тези наболяли дилеми на политико-изследователската дейност ние вчера получихме от един полугласен възглас, отправен от председателската трибуна. Благодаря ти, Рая! По-точно едва ли може да се каже... Въпреки че може да се каже и по-подробно... Нейсе, запуши я...

(От фейсбук)