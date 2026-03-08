Войната подхранва газовата криза в Европа, САЩ и Русия са печелившите

Войната подхранва газовата криза в Европа, като американските енергийни гиганти и Русия ще спечелят.

Цените на газа се покачват, тъй като Европа започва да се запасява за зимата, пише в анализ ynetnews.

През последните две години Европа сякаш празнуваше това, което мнозина смятаха за енергийно чудо. След руската инвазия в Украйна през 2022 г. континентът извърши безпрецедентна геополитическа промяна: до голяма степен се отърва от зависимостта си от тръбопроводите на Газпром, изгради терминали за втечнен природен газ (LNG) с рекордна скорост и разчита на отворения световен пазар и нови съюзи.

Но през последната седмица реалността отново удари със сила. Войната в Персийския залив, която започна като регионално събитие, се превърна в енергийния кошмар на Европа за дни - точно там, където се смяташе, че рискът вече е отминал.

Първата седмица от кампанията срещу Иран послужи като болезнено напомняне за чувствителността на европейския пазар на газ. Тревожността достигна своя връх миналия вторник, когато индексът TTF - холандският бенчмарк за европейските цени на газа - скочи до около 66 евро за мегаватчас, повече от два пъти спрямо 31,95 евро, регистрирани в деня преди началото на боевете.

На следващия ден пазарът сякаш леко се успокои, тъй като цените паднаха до 48 евро и въздишка на облекчение се чу в коридорите на Европейския съюз. Но облекчението се оказа преждевременно. До четвъртък тенденцията се обърна и до уикенда цените отново се покачиха над 53 евро.

Нестабилността не е случайна. Тя отразява нервен пазар, който сега определя цените си в условията на структурна криза в доставките. Глобалната конкуренция за всеки наличен товар втечнен природен газ (LNG) се засилва и търговците разбират, че това не е техническа неизправност в тръбопровод, а прекъсване на основна световна енергийна артерия.

Подхранване на бума на енергийните пазари е драматично съобщение от QatarEnergy, която заяви, че е спряла производството и износа поради „непреодолима сила". Правните и икономически последици от подобен ход са значителни, което рязко повишава рисковата премия на световния пазар на втечнен природен газ (LNG).

Европа е хваната в най-лошия възможен момент – точно когато би трябвало да започне да пълни складовите си съоръжения преди следващата зима. Предупреждението на Катар, че дори в случай на незабавно прекратяване на огъня може да отнеме „седмици до месеци", за да се върне към нормалните цикли на доставки, хвърля тежка сянка върху способността на континента да се подготви за следващия студен сезон.

Проблемът на Европа е потенциално смъртоносна комбинация от време и ниски резерви. Континентът започва настоящата надпревара за пълнене на складовищата от особено слаба позиция. Актуализираните пазарни оценки за март 2026 г. показват, че нивата на съхранение няма да надвишават около 27%, в сравнение с многогодишна средна стойност от приблизително 41% за същия период.

За да затвори тази празнина преди следващата зима, Европа отчаяно се нуждае от около 700 товара втечнен природен газ (LNG) – еквивалентни на приблизително 67 милиарда кубически метра газ. Финансовото измерение е също толкова обезсърчително: цената на програмата за попълване сега се оценява на около 40 милиарда долара, рязък скок от 26 милиарда долара преди избухването на войната.

Но цената е само първият слой на проблема. За да гарантира, че товарите ще пристигат в пристанища като Ротердам или Вилхелмсхафен в Германия, Европа ще трябва да наддава на бързо развиващите се азиатски икономики. На практика това означава да предлага премийни цени, за да отклони доставките на втечнен природен газ от планираните им маршрути към Източна Азия към континента.

Това се равнява на глобална наддавателна война, в която европейският потребител вероятно ще бъде основният губещ. Газът е гръбнакът на европейската икономика. Освен производството на електроенергия, той се използва за отопление и тежка промишленост.

Великобритания предоставя един от най-поразителните и тревожни примери. Около 30% от електроенергията на страната се генерира от газ, а повече от 70% от домовете разчитат на газ за отопление.