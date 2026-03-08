Какъв точно е планът на Пахлави за Иран след края на режима?

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

С избухването на протести през декември срещу властта в Иран и продължаването на ударите по инфраструктурата на режима от страна на САЩ и Израел, краят на Ислямската република може да е близо.

За престолонаследника в изгнание Реза Пахлави и мрежата от експерти, работещи с него, отговорът на въпроса какво би могло да замени режима се е превърнал в централен елемент в стратегията на опозицията, пише в анализ Jeruslam post.

Вдъхновени от визията на принца и ръководени от Саид Гасеминеджад от Националния съюз за демокрация в Иран (NUFDI), те се стремят да запълнят празнотата в плановете за периода след падането на режима чрез Проекта за просперитет на Иран.

Чрез проекта Пахлави и съюзнически експерти са разработили подробен план за „Спешна фаза", който предлага структуриран път за управление на Иран веднага след падането на Ислямската република.

Съгласно плана, непосредствените последици от падането на Ислямската република ще бъдат управлявани от преходна система, както я описват авторите.

Тази структура ще действа под ръководството на Пахлави в ролята му на „Лидер на националното въстание". Целта ѝ няма да бъде трайно да определи бъдещата политическа структура на Иран, а да стабилизира страната за няколко месеца, докато бъдат избрани демократични институции.

Първият план ще бъде преходнен Мехестан, временен законодателен орган, който ще действа като парламент по време на прехода. Вторият ще бъде преходно правителство, което ще служи като изпълнителна власт, отговорна за ежедневното управление на страната.

Третият стълб ще бъде преходният Диван, който ще функционира като преходна съдебна власт, натоварена със задачата да наблюдава правната приемственост и да раздава правосъдие по време на преходния период.

Заедно тези институции ще поддържат обществения ред, ще управляват държавните институции и ще гарантират териториалната цялост на Иран по време на преходния период.

Забележително е, че предложението умишлено избягва предварителното решение дали Иран трябва да стане отново монархия или република.

Вместо това това решение ще бъде взето директно от иранския народ на референдум, който ще се проведе четири месеца след началото на проекта.

Политическият преход

Пътната карта, очертана в плана, определя строга последователност, предназначена да създаде легитимен конституционен ред в рамките на приблизително 18 до 24 месеца.

След като Ислямската република се разпадне, първата политическа стъпка ще бъде национален референдум, на който иранците ще определят формата на управление. Най-вероятно избирателите ще бъдат помолени да избират между парламентарна монархия и република. Пахлави се радва на широка подкрепа в иранската диаспора – над 1 милион иранци се явиха по целия свят за неговия „Световен ден на действието" на 14 февруари, а в Иран именно неговото име се скандира на протести и от покриви в цялата страна.

Критиците обаче казват, че подкрепата му е преувеличена, така че би било интересно да се видят резултатите от свободно и открито гласуване в Иран.

Самият Пахлави заяви, че трябва да се разглежда като „мост, а не като дестинация" за такъв политически преход.

В рамките на шест месеца след това гласуване ще се проведат избори за учредително събрание, чиито членове ще бъдат натоварени със задачата да изготвят нова конституция.

След като процесът на изготвяне приключи, предложената конституция ще бъде подложена на национален референдум. Ако конституцията бъде одобрена, Иран ще пристъпи към провеждане на избори за постоянен парламент, известен като Мехестан, и президентски избори, ако страната приеме републиканска система.

Разрушаване на Ислямската република

Рамката за преход предлага и мащабни институционални промени, насочени към разрушаване на идеологическата структура на Ислямската република.

Според предложението, институцията на върховния лидер ще бъде премахната веднага след падането на режима, заедно със Събранието на експертите, Съвета на пазителите и Съвета за разпознаване на целесъобразността. Тези институции формират ядрото на теократичната система за управление на Ислямската република и тяхното разпускане има за цел да премахне религиозната власт, вградена в държавата.

Планът предвижда и разпускане на Корпуса на гвардейците на ислямската революция. Неговите въоръжени компоненти ще бъдат интегрирани в единна национална военна структура, докато икономическите и политическите му мрежи ще бъдат разбити.

Други институции, свързани с идеологическото прилагане, също ще изчезнат. Те включват моралната полиция и религиозните революционни съдилища, които са действали успоредно с нормалната съдебна система на Иран.

Намерението е да се премахнат паралелните структури на властта, които са съществували в цялата Ислямска република, като същевременно се запази достатъчно от административната държава, за да се предотврати колапсът на управлението.

Преходно правосъдие

Централен елемент на предложението е програма за преходно правосъдие, предназначена да се справи с престъпленията, извършени по време на режима на Ислямската република.

Рамката предвижда създаването на преходен съд за преследване на най-сериозните престъпления, извършени от служители на режима, по-специално нарушения на правата на човека и сериозни корупционни действия.

Наред със съдебната система ще бъде създадена комисия за истината, която да разследва злоупотреби, да събира показания от жертви и да документира историята на репресиите на Ислямската република.

Лица, замесени в по-ниски престъпления, биха могли да получат условна амнистия, ако сътрудничат на разследващите и предоставят информация за дейността на режима.

Този подход се опитва да балансира отговорността с националното помирение.

Архитектите на плана твърдят, че масовите репресии биха могли да дестабилизират страната, докато общата амнистия би подкопала правосъдието.

Избягване на правен хаос

Една от по-необичайните характеристики на плана се отнася до това как иранското законодателство би функционирало веднага след падането на режима.

Вместо да отменя всеки закон, приет от Ислямската република, планът предлага това, което нарича хибриден правен подход.

Съгласно тази рамка съществуващите закони биха останали временно в сила, освен ако не противоречат пряко на националната идентичност на Иран, Всеобщата декларация за правата на човека или функционирането на преходната държава. Законите, които очевидно нарушават тези принципи, като например дискриминационни религиозни закони или определени идеологически ограничения, ще бъдат отменени незабавно.

Всички останали закони ще останат в сила, докато не бъдат преразгледани и реформирани от бъдещ избран парламент.

Обосновката на този подход е прагматична. Премахването на цялото законодателство за една нощ може да парализира съдилищата и да създаде широко разпространена правна несигурност по отношение на правно обвързващите договори и др.

Стабилизиране на икономиката

Очаква се първите шест месеца след падането на режима да бъдат най-нестабилни.

Поради тази причина планът поставя силен акцент върху това, което нарича „Спешна фаза", която се фокусира върху стабилизирането на икономиката на страната и поддържането на основни услуги.

Преходните власти ще дадат приоритет на осигуряването на продължаващо изплащане на държавните заплати и пенсии, запазването на веригите за доставки на енергия и храни и на това банковата система на Иран да не се срине под натиска на внезапни политически промени.

Планът също така призовава за усилия за достъп до замразени ирански активи в чужбина и стабилизиране на националната валута.

Целта е да се предотврати икономическият колапс, какъвто е последвал революциите в други държави. Иранската икономика е в свободно падане от месеци, като обменният курс между риала и долара достигна толкова ниски нива през декември, че търговската базарна класа протестира.

Презареждане на външната политика

Планът предлага и драматична промяна в международните отношения на Иран. Преходното правителство ще се стреми да нормализира отношенията си със Съединените щати и Европейския съюз, да прекрати подкрепата за терористични групи в региона, като Хизбула и йеменските хути, и да позволи неограничени инспекции на ядрените съоръжения на Иран.

Рамката също така предполага, че един бъдещ демократичен Иран официално ще признае Израел като част от по-широко споразумение за регионална стабилност.

Според авторите на документа, реинтегрирането на Иран в световната икономика би било от съществено значение за възстановяването на страната след десетилетия на санкции и изолация.

Дали този план някога ще бъде приложен, остава несигурно. Ислямската република е преживяла многократни кризи през последните четири десетилетия и нейният апарат за сигурност остава внушителен. Но с режима под безпрецедентен натиск, перспективата е напълно реална.