Българската икономика се движи напред, но с бавен темп (Графика)

Три важни стъпки:

- привличане на инвестиции в машиностроене, електроника, фармацевтика

- реална връзка между образованието и пазара на труда и намаляване на

- административните пречки пред частните инвестиции

Българската икономика с умерен темп се катери нагоре във веригите на добавена стойност; това сочат данните в последното издание на Атласа на икономическата сложност, публикуван от харвардския Growth Lab.

Индексът разглежда не просто колко изнася дадена страна, а какво изнася и дали тези продукти и услуги изискват специализирани знания и умения. Колкото по-сложни и разнообразни са изделията, които произвежда дадена икономика, толкова по-добри са перспективите ѝ за растеж.

Индексът на икономическата сложност (ECI) разглежда експортния профил на страните и ги класира според знанието, уменията и технологичното равнище, необходими за производството или предоставянето на стоките и услугите в износа.

Рафиниран фармацевтичен продукт или прецизна машина носят висока оценка; пшеница или необработена руда - не толкова.

Ключовата теза на Growth Lab е, че именно отклоненията от очакваната за дадено ниво на доход сложност предсказват бъдещия растеж - страните, чието производство е по-сложно, отколкото би следвало да бъде според други показатели, например брутния вътрешен продукт, растат по-бързо.

В актуалното издание (основано на данни за 2024 г.) България е на 33-о място с ECI оценка 0,8 - горната третина в световен мащаб. Преди десетилетие страната се движела около 40-о-45-о място, така че имаме всички основания да заключим, че е налице реален напредък. Това обаче се случва относително бавно, особено на фона на останалите страни със сходна икономическа траектория.

В последното издание на индекса Чехия е на 7-о място, Унгария - на 13-о, Словакия - на 17-о, Румъния - на 23-о. Всичките тези държави имат подобна отправна точка, но са налице и ключови разлики: Чехия и Унгария са привлекли огромни инвестиции в автомобилостроенето и електрониката; Словакия е изградила един от най-наситените автомобилни производства на глава от населението в света. Румъния, която преди десетилетие беше зад България, днес изпреварва с близо 10 позиции.

Сред водещите износни продукти на България продължават да имат осезаем дял стоки като течни горива, мед, зърнени култури и текстил - категории с ниска до средна сложност според модела на Growth Lab. Нито един от тях не е от типа, за който харвардският индекс дава висока оценка. IT секторът расте, фармацевтиката също, но делът им в общия износен профил остава скромен. Въз основа на текущата сложност авторите на класацията прогнозират бъдещия темп на растеж – около 1,7% годишно за България, далеч под нужното за бързо сближаване със средноевропейските нива на доходи.

Growth Lab предлага и аналитична рамка за политики, ползвайки следния подход:

по-висок растеж изисква повишаване на икономическата сложност,

а това от своя страна изисква насочване към производство на нови продукти в непосредствена близост до текущия профил. За България това означава най-общо три неща. Първо, целенасочено привличане на инвестиции в сектори, в които вече съществува реална база - машиностроене, електроника, фармацевтика.

Второ, реална връзка между образованието и пазара на труда - технологичните компании в София и Пловдив вече се оплакват не от данъци, а от липса на кадри.

Трето, и може би най-важно, намаляване на административните пречки пред частните инвестиции. Бавната и непредвидима регулаторна среда кара потенциални инвеститори да избират Прага или Будапеща пред София.