Храната е стратегически ресурс, да си я произвеждаме, да не внасяме

Българинът яде все повече плодове и зеленчуци, произведени на хиляди километри оттук. Данните за вноса показват тенденция, за която фермерите предупреждават от години – местното производство постепенно губи позиции, а пазарът става все по-зависим от чужда продукция.

Част от този внос е логичен – България няма подходящ климат за тропически плодове, но проблемът е, че на рафтовете до нашата продукция все по-често стоят и вносни ябълки, ягоди, домати, чушки – култури, които традиционно се произвеждат у нас.

Зад тази промяна стои дългосрочен процес и показва изоставени градини, намалено производство и все по-голяма зависимост от външни доставки.

Зависимостта от внос обаче не е само въпрос на конкуренция. Тя превръща пазара на храни в чувствителен към външни сътресения. Лоша реколта в Испания, наводнения в Мароко или проблеми в логистиката могат да се усетят почти веднага и по българските щандове – чрез липси или по-високи цени.

А храната е стратегически ресурс. Точно затова зависимостта от внос не е просто статистика за търговията, а сигнал за състоянието на едно цяло производство, което постепенно губи територия на собствения си пазар. И тук е нужна държавна политика и подкрепа, за да си произвеждаме сами храната.

Материал по темата - четете ТУК.