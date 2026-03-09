Само в "24 часа" на 9 март: Почти половината от болничните се вземат заради стрес, бизнесът губи 300 млн. годишно

Само в "24 часа" на 9 март четете:
- Вместо ракета войната ни удря с 1,50 за дизела - пътят до морето по-скъп заради петрола, отделно хотелите вдигат цените с 10%
- Съмнения: Кьовеши май трябва да каже защо така категорично ни върна Теодора Георгиева - шумното кацане тук вече е в предизборния календар
- Росен Карадимов: Не можем да регулираме цени освен при господстващо положение или картел -интервю с председателя на КЗК
- Ще окуцее ли Тръмп? Или ще му падне главата? - анализ на Валери Найденов
- Ивайло Дерменджиев: Трябват свидетели на инцидента с Малена - нито един съд няма да признае само записи от камери за доказателство - интервю с адвоката по международно право
- Почти половината от болничните се вземат заради стрес, бизнесът губи 300 млн. годишно
- Ядем плодове от четири континента, зеленчукът идва откъм съседите
- Ток и парно скоро ще се отчитат дистанционно, за водата ще идват на всеки три месеца вкъщи
- 22 партии носят “България” в името си, но 2-3 стигат до парламента - анализ на регистрираните формации за изборите
- При тормоз в училище децата да пишат до директора и в кутията за жалби - как да не се повтори случаят "Билгин"
Вижте първите страници на "24 часа" от 9 март през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.