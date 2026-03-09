Само в "24 часа" на 9 март: Почти половината от болничните се вземат заради стрес, бизнесът губи 300 млн. годишно

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

- Вместо ракета войната ни удря с 1,50 за дизела - пътят до морето по-скъп заради петрола, отделно хотелите вдигат цените с 10%

- Съмнения: Кьовеши май трябва да каже защо така категорично ни върна Теодора Георгиева - шумното кацане тук вече е в предизборния календар

- Росен Карадимов: Не можем да регулираме цени освен при господстващо положение или картел -интервю с председателя на КЗК

- Ще окуцее ли Тръмп? Или ще му падне главата? - анализ на Валери Найденов

- Ивайло Дерменджиев: Трябват свидетели на инцидента с Малена - нито един съд няма да признае само записи от камери за доказателство - интервю с адвоката по международно право

- Почти половината от болничните се вземат заради стрес, бизнесът губи 300 млн. годишно

- Ядем плодове от четири континента, зеленчукът идва откъм съседите

- Ток и парно скоро ще се отчитат дистанционно, за водата ще идват на всеки три месеца вкъщи

- 22 партии носят “България” в името си, но 2­-3 стигат до парламента - анализ на регистрираните формации за изборите

- При тормоз в училище децата да пишат до директора и в кутията за жалби - как да не се повтори случаят "Билгин"

