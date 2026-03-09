Моджтаба Хаменей - тайнственият нов върховен лидер на Иран

Моджтаба Хаменей, син на загиналия преди дни върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей, отдавна беше смятан за претендент за поста, още преди израелски удар за убие баща му и въпреки обстоятелството, че той никога не е бил избиран или назначаван на правителствена позиция, пише Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Потайна фигура в Ислямската република, Моджтаба Хаменей не беше виждан публично в дните след смъртта на 86-годишния му баща. При същия въздушен удар, който уби аятолаха, загина и жената на Моджтаба Хаменей - Захра Хадад Адел.

След избора си от 88-членния Съвет на експертите сега Моджтаба ще има решаващата дума за иранската стратегия, а могъщата Революционна гвардия ще отговаря пред него.

Кандидатурата му може да е била косвено подсилена от американския президент Доналд Тръмп, който в четвъртък определи младия Хаменей като неприемлив и заяви: „Губят си времето. Синът на Хаменей е от лека категория. Аз трябва да имам участие в назначението“.

Идеята Моджтаба Хаменей да замени баща си на поста върховен лидер срещна и критики с аргумента, че тя може да създаде теократична версия на някогашната наследствена монархия. „Акциите“ му обаче се покачиха, след като баща му и жена му бяха убити и се превърнаха в очите на хардлайнерите в мъченици във войната срещу Америка и Израел.

Моджтаба Хаменей е роден в Машхад през 1969 г., десетина години преди Ислямската революция от 1979 г. След падането на шаха семейството на Хаменей се премества в Техеран. Моджтаба участва в Ирано-иракската война с батальона „Хабиб ибн Мазахир“, подразделение на Революционната гвардия, някои от членовете на което се издигат до високи позиции в разузнавателните структури на корпуса, вероятно с подкрепата на фамилията Хаменей.

След като баща му става върховен лидер през 1989 г., Моджтаба и семейството му добиват достъп до милиарди долари и бизнес активи, които принадлежат на иранските фондации, захранвани от държавните компании и други източници, някога контролирани от шаха.

Американски дипломатически грами, изтекли в Уикилийкс в края на първото десетилетие на века, определят младия Хаменей като скрита сила, като дори предават твърдения, че той подслушва телефона на собствения си баща, играе ролята на „основен пазител“ на достъпа до него и формира база за собственото си влияние в страната.

Моджтаба Хаменей „е широко смятан в средите на режима за способен и силен лидер и мениджър, който някой ден може да успее да получи поне дял от националното ръководство; баща му също може да го вижда в такава светлина“, се казва в дипломатическа грама от 2008 г.

Младият Хаменей е работил в тясно сътрудничество с паравоенния Корпус на гвардейците на ислямската революция, с крилото му за чуждестранни операции „Кудс“ и с доброволческата милиция „Басидж“, която потуши с насилие протестите през януари, се казва в доклад на американското Министерство на финансите.

САЩ го поставиха под санкции през 2019 г. по време на първия мандат на президента Тръмп за това, че работи „да прокара дестабилизиращите регионални амбиции и потисническите вътрешни цели на баща си“.

Върховният лидер е в сърцевината на сложното разпределение на властта в иранската шиитска теокрация и има последната дума по всички въпроси, които засягат държавата. Той е също така главнокомандващ на армията и на Революционната гвардия, която беше обявена за терористична организация от САЩ през 2019 г. и която контролира иранския арсенал от балистични ракети.