Приятно мислене, дами и господа, които се чудите как да оправдаете бъдещи загуби.

Уважаеми сънародници, партийни началници и говорещи глави по студията на телевизии и радиа.

Вече навлязохме в подготовката за предстоящите избори. Регистрирани са политическите партии, започна изготвянето на листите, утвърдени са образците на основните изборни документи като бюлетината, протокола на секционните избирателни комисии и др.

За съжаление основните играчи в изборите - политическите партии, продължават да наливат недоверие в изборния процес. Социолозите вече споменаха, че след очакваното нарастване на избирателната активност, се забелязва предполагаем спад. Продължава немотивираното, да не кажа малоумното, говорене, че за честността на изборите отговаря правителството и в частност МВР. Особена вреда на готовността за гласуване нанася непрекъснатото натякване, че купуването на гласове е огромен проблем и че МВР трябва да го премахне.

Каква е истината или поне голяма част от нея.

Цялата вина за състояние на изборите в България се носи от политическите партии. Те са тези, които приемат законите, които управляват изборите. Те са тези, които могат да сменят избирателната система, да направят активна регистрация в страната и в чужбина, да променят начина на наемане на изборната администрация и особено секционните избирателни комисии, изборната технология, организацията на процеса на гласуване, в т. ч. изборната география, продължителността на гласуване, дизайна на цялата документация за удостоверяване на резултатите от изборите - от бюлетината до протокола.

Какво виждаме на практика?

През последните 15 години българските политически партии и техните лидери са занимаваха с всичко друго, но не взеха решения по нито един от горните важни елементи на изборния процес. Те баламосваха избирателите с всичко, за което се сетиха. Поднасяха ни се всякакви заместители - задължително гласуване без санкция, машини за гласуване с идиотската абревиатура СУЕМГ, принтерчета, машинни бюлетинки, флашки, смесено гласуване, видеозаснемане за диваните наблюдатели, скенери за броене, преброителни центрове. Даже ни играха театър с референдум за избирателната система, ама не я смениха.

Единственото полезно нещо свърши Конституционния съд с повторното броене на около 2000 секции и което трябва да стане рутинна практика след всеки избор.

Какво да се прави сега?

Най-важното сега е да се спре насаждането на недоверие в предстоящите избори. Да се остави ЦИК да работи както може. След толкова избори би трябвали и шапките на членовете да произведат що-годе прилични избори.

Политическите партии да декларират в предизборните си програми, че веднага след изборите ще започнат работа по дълбоки промени в изборното законодателство и ще ги довършат с приемане в рамките на една година. И тези промени ще бъдат направени след задълбочени и широки обществени обсъждания и социологически оценки на предлаганите промени.

Ако това не стане, няма да има никакво значение дали гласуваме със СУЕМГ, със скенери или с кухненски миксери. В парламента ще влиза само... как ги нарече г-жа Азарян... че забравих.

И за да сте добре информирани, преди два дена питах ChatGPT колко са осъдените за купуване на гласове в Бангладеш, където има 129 милиона регистрирани избиратели и 175 милиона население. Отговорът беше, че има един осъден. Един! И 12 се разследват, ама не се знае дали ще бъдат осъдени.

Приятно мислене, дами и господа, които се чудите как да оправдаете бъдещи загуби.

(От фейсбук)