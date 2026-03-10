Няма добри в поредната битка между магистрати, но Европа ни гледа сеира

Още не сме официално в предизборна кампания, но десетилетният сериал “Войната в съдебната система” излезе с нов сезон. Този път е с международно участие. Главни действащи лица са европейски прокурор, правосъден министър, висши български магистрати, включително и.ф. главен прокурор, новоизбран прокурор на София, а зад кадър - лобистът и кадровик в сянка на съдебната система Петьо Петров. Той е в неизвестност от сезона, който гледахме през пролетта на 2023 г. Собственикът на щабквартирата за кадруване - ресторанта “Осемте джуджета”, се покри по време на епичната битка между бившия главен прокурор Иван Гешев с настоящия и.ф. Борислав Сарафов.

Какво научихме до момента? Че първият български европейски прокурор Теодора Георгиева е отстранен от Европейската прокуратура за нарушения. Какви - от офиса на Лаура Кьовеши вече две седмици не казват. Тя обаче е искала информация за Георгиева през пролетта на миналата година и е получила справка от Софийската градска прокуратура, която обаче е “пропуснала” да съобщи на родната публика, че има образувано досъдебно производство. То разследвало дали Георгиева е взимала по 10 000 лева подкуп от Пепи Еврото в края на 2019-а и първите месеци на 2020 г. Информацията, която съобщи прокуратурата, се ограничи до справката от 2025-а. Няма нито ред дали са събирани още доказателства, разпитвани ли са и други свидетели, освен тримата цитирани в нея, и какво е правено през тези месеци от юни 2025-а насам, а и най-важното - защо, ако има доказателства срещу Теодора Георгиева, още не е обвиняема.

От своя страна тя още със стъпването си на родна земя подаде до министъра на правосъдието сигнал срещу Сарафов. Не можа обаче да си спомни дали два или три пъти е ходила при Пепи Еврото. И обясни, че не го познавала.

Как е възможно, при положение че до 2015 г. той оглавява столичното следствие, а тя е прокурор и би следвало да е работила с него?

Правосъдният министър пък веднага обяви, че ще поиска среща с еврокомисаря по правосъдието. Не е ясно как той ще ни помогне, а и сякаш малко се изложихме от това, че сме първата държава, чийто европейски прокурор е отстранен, та можем още да се резилим.

А уж във всеки филм има добър герой. В тази продукция за зрителя остава само усещането, че различните лагери в съдебната система изливат цялата помия не в името на истината, а за да стане един и на негово място да седне друг.

За какво е битката - за истината, за правосъдието или за поредното овладяване на системата. И не си ли дават сметка, че резултатът е отчайващо ниско доверие на българите в цялата правосъдна система.

