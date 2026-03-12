Парадокс: има и ползи от войната в Иран, ето ги

Ще бъдат реабилитирани вецовете и ядрените централи, цената на горивата ще даде тласък на колите на ток, а ние ще се сетим, че ни трябва добра защита от ракети и дронове

Какво хубаво може да има от хиляди и десетки хиляди убити и ранени? А може би и повече при проточване на войната! Ужасът от убити деца и неутешимите родители. От зараждаща се глобална криза и инфлация.

От загубите на около 20% от износа на петрол и още повече – от газа и от рязкото вдигане на цената му с всички тежки последици за световната икономика, от бездействащи супертанкери, от

нарушени вериги на търговски доставки през Червено море,

от тежки разломи в отношенията между съседни търгуващи държави. И от още много тежки последици.

Без да вземам отношение към политическите аспекти, Русия има огромна икономическа полза и от вдигането на цената на петрола и газа, и от разрешенията за увеличение на износа за държави като Индия.

Европа, изглежда, няма достатъчно пари и най-вече няма искрено желание за сметка на социални придобивки да компенсира Украйна. Вероятно и САЩ нямат точно сега тези възможности и моментно желание за това. 24-часовите обещания за прекратяване на войната в Украйна отдавна минаха над 240 дни и прекратяването става все по-илюзорно освен при все по-неизбежни отстъпки от Украйна, което нищо чудно и да се осъществи при новата ситуация.

Иран ще се опита да минира Ормузкия пролив. И ще удължи кризата. Иначе няколко военни кораба могат да пазят танкерите от ракети и дронове при преминаване през пролива. Но увеличените застраховки ще държат цената на петрола висока.

Кюрдите вече ги лъгаха и няма масово да воюват. Така че сухопътната война е малко вероятна, а Тръмп не е глупав и най-много да прати спецчасти.

Не се лъжете, че държавата ще ви окаже безвъзмездна помощ. Помощ - да, но възмездна.

Като в COVID кризата

инфлацията в резултат на държавната помощ обезцени с 30% спестяванията и хората бяха ощетени. Просто намалете потреблението на петрол и газ. Има много начини – повече метро, повече термопомпи и евтини климатици, изискване към държавата да задържа цената на петрола и газа, който не е пряко свързан със световните борси - а специално ние имаме и такива договори.

Европа, вместо да се прави на по-голям светец от папата, може да намали поне временно въглеродните емисии, които оскъпяват цените на изкопаемите горива.

Защото в огромни държави като Индия не действат по този антиикономически и практически безрезултатен подход.

В България акцизите на горивата спрямо минималните в Европа са минимум и резерви почти няма. Пипането на ДДС ще доведе до измами и е опасно.

По времето на царя БДЖ беше на печалба – защото свиха рязко намаленията за пенсионери и ученици. Сега ли е моментът да се поддържат намаления за не толкова важни далечни пътувания?

Но както е поговорката - “Всяко зло за добро”. Допотопният теократичен ирански режим трябваше да даде свобода и да развие икономиката си, пък след това да демонстрира политическа сила. Първо е икономиката с борба срещу корупцията, след това е останалото.

Какви са ползите за света и за Европа в частност?

Видя се за сетен път, че изкопаемите продукти са ненадеждна суровина. Където има петрол и газ, най-често има картелни споразумения. Но вятър, слънце и вода има на доста повече места, а те са източник на ставащата все по-евтина енергия – стига нещата да не се насилват, както това се прави в ЕС. Източници за ядрена енергия има на доста по-различни от богатите на изкопаеми горива места. А и с малко ядрени източници се произвежда много енергия. В началото една ядрена централа е скъпа,

но цената на тока ѝ спада

до ниски равнища с течение на годините. А и на всяка енергийна система ѝ трябва променлив, а не прав ток, за да функционира.

Дано най-после държави като България се усетят, че трябва да махнат безкрайните бюрократични пречки пред изграждане на ВЕЦ.

Сега е по-лесно да построиш АЕЦ, отколкото ВЕЦ и ПАВЕЦ. Въобще не се спазва изискването на Административно-процесуалния кодекс административните органи да организират помежду си едновременно координирано издаване на разрешенията и държавата не може да организира това с до голяма степен фиктивната електронизация от измислени фирми. За ВЕЦ ходиш до РИОСВ, ДНСК, общини, басейнови дирекции, централни и местни държавни структури, министерства, ЕРП, водиш безкрайни дела, купуваш земи и това е само една малка част от титаничните усилия.

Всъщност на кого му дреме сериозно за правото в тази държава? То само като се види с какви знания излизат студентите без единни критерии за изпити и как се прави повишаването на съдиите...

Като се прибави и глупавите за някои райони (не всички) забрани за шистов газ под диктата на зелените изнудвачи, ще се чудим защо трябва да внасяме по-евтина енергия от съседни държави. Както и ходим на ски във всяко село в Австрия, Швейцария и т.н. – сакън да не си оставим парите в България, за да благоденстват плужеците (става въпрос за животните).

Разбира се, най-голямата глупост я направи водещата икономика на Европа - Германия, която имаше работещи АЕЦ и ги затвори, вместо да хвърли не чак толкова много пари, за да ги преосигурят. Сега умниците от

Германия и Брюксел се сетиха, че било грешка

Шефката на ЕК най-после го призна преди 2 дни. Видя, че за да се уважава една държава, трябва да има ядрено оръжие и вече е време най-мощната държава в Европа – Германия - да има такова. А и не само тя.

По време или веднага след войната пак ще наскачат емигранти и няма да идат в САЩ или в съседните арабски държави, а ще драпат към добрата Европа да ги храни. Е, нека всеки сам да си помогне.

Като не могат да стимулират европейците да разчитат на пенсиите от техните си деца, трябва да се внасят работници, ама съвместими с европейската култура. Например мога да говоря много хубави неща за някои хора от Шри Ланка, Индия, Турция, Филипините, и не само.

Като поскъпне бензинът, ще се мине много по-масово на електрически коли. И градовете ще станат по-чисти. Само дето развитите държави в Европа не хвърлиха усилия да създадат читави твърдотелни батерии, които хем издържат над 1000 км пробег, хем се зареждат по-бързо, хем не е необходимо да се зареждат от 20 до 80%. А китайците го правят. Но сега

скъпите горива ще тласнат към

повече иновации все по-малко работещата Европа.

Войната ще свърши до месеци. На САЩ ще им стане скъпо да произвеждат шистов газ. Точните ракети и дронове се изчерпват. А и евтините в Иран – също. Част от съоръженията за производство на атомно оръжие в Иран се унищожават, а другите се повреждат. Арабските държави ще надигнат повече глас.

В един момент ще започнат да се прекарват и танкери през Ормузкия пролив. Едни стриктни санкции могат да накарат Иран да промени пътя си си към икономическо развитие. Цената на нефта ще падне отново, но войната ще изиграе ролята на временна стимулираща икономическа криза, макар и тежка.

След това отново борсите ще тръгнат нагоре. Дано през това време освен невъобразимо тежките последици от войната, като всяко ужасно нещо, има и някаква полза за света или поне за Европа.

И вече се разбра, че България без съвременна ефективна защита срещу ракети и дронове не е съвсем независима държава. Сега и с един любителски дрон може да свалиш самолет на наше летище.